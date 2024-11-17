https://1prime.ru/20241117/sholts-852875458.html

Шольц дал комментарий о разговоре с президентом России

Шольц дал комментарий о разговоре с президентом России - 17.11.2024, ПРАЙМ

Шольц дал комментарий о разговоре с президентом России

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, назвав его важным и подробным. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T15:39+0300

2024-11-17T15:39+0300

2024-11-17T15:39+0300

россия

германия

украина

олаф шольц

владимир путин

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БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, назвав его важным и подробным.Ранее 15 ноября Шольц и Путин впервые после двухлетнего перерыва провели телефонный разговор по инициативы Германии. В ходе беседы немецкий политик призвал российского коллегу как можно скорее урегулировать украинский конфликт.Комментируя этот разговор с Путиным, Шольц заявил, что переговоры были "важны". "Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на эту войну, что не является хорошей новостью", - сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит "большой двадцатки".В то же время немецкий политик подчеркнул важность принципа, согласно которому никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия. По его словам, Киев может уверенно полагаться на Германию.

https://1prime.ru/20241117/peskov-852873609.html

германия

украина

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россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин