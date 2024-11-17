https://1prime.ru/20241117/sholts-852876058.html
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов
Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T16:59+0300
2024-11-17T16:59+0300
2024-11-17T17:02+0300
политика
олаф шольц
владимир путин
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным стремлением достигнуть "справедливого мира" на Украине. В комментариях Шольца обвинили и в неискренности, и в демагогии, и даже в стремлении повысить собственную значимость.В частности, пользователь Acebob задал канцлеру пару недобрых вопросов: "Теперь ты звонишь Путину и просишь мира? Это как-то связано с победой Трампа на выборах?"Пользователь KKexplore обошелся без вопросов и просто вынес Шольцу вердикт: "Никто в это не верит, ты пытался показать, будто твой голос важен".А пользователь с ником Tracey, услышав, как немецкий лидер говорит о достижении "справедливого мира" на Украине, не удержался от сарказма: "Очень забавно. Ты только что проснулся?"В свою очередь Matti выступил с требованием, явно невыполнимым: "Перестань усложнять нашу жизнь этой пустой риторикой".При этом The Saviour уместил в две короткие фразы целый политический анализ ситуации: "Сколько мирных предложений уже выдвинул Путин? Украина не хочет мира, она хочет бесконечной войны с бесконечным западным финансированием". В пятницу Москва и Берлин сообщили, что Шольц и Путин провели телефонный разговор.
https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, владимир путин, мнение
Политика, Олаф Шольц, Владимир Путин, мнение
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов
В соцсети заподозрили, что Шольц решил пообщаться с Путиным не ради мира