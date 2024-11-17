https://1prime.ru/20241117/sholts-852876058.html

"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов

"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов

Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T16:59+0300

2024-11-17T16:59+0300

2024-11-17T17:02+0300

политика

олаф шольц

владимир путин

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным стремлением достигнуть "справедливого мира" на Украине. В комментариях Шольца обвинили и в неискренности, и в демагогии, и даже в стремлении повысить собственную значимость.В частности, пользователь Acebob задал канцлеру пару недобрых вопросов: "Теперь ты звонишь Путину и просишь мира? Это как-то связано с победой Трампа на выборах?"Пользователь KKexplore обошелся без вопросов и просто вынес Шольцу вердикт: "Никто в это не верит, ты пытался показать, будто твой голос важен".А пользователь с ником Tracey, услышав, как немецкий лидер говорит о достижении "справедливого мира" на Украине, не удержался от сарказма: "Очень забавно. Ты только что проснулся?"В свою очередь Matti выступил с требованием, явно невыполнимым: "Перестань усложнять нашу жизнь этой пустой риторикой".При этом The Saviour уместил в две короткие фразы целый политический анализ ситуации: "Сколько мирных предложений уже выдвинул Путин? Украина не хочет мира, она хочет бесконечной войны с бесконечным западным финансированием". В пятницу Москва и Берлин сообщили, что Шольц и Путин провели телефонный разговор.

https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олаф шольц, владимир путин, мнение