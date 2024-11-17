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"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов - 17.11.2024, ПРАЙМ
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"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов
Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T16:59+0300
2024-11-17T17:02+0300
политика
олаф шольц
владимир путин
мнение
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным стремлением достигнуть "справедливого мира" на Украине. В комментариях Шольца обвинили и в неискренности, и в демагогии, и даже в стремлении повысить собственную значимость.В частности, пользователь Acebob задал канцлеру пару недобрых вопросов: "Теперь ты звонишь Путину и просишь мира? Это как-то связано с победой Трампа на выборах?"Пользователь KKexplore обошелся без вопросов и просто вынес Шольцу вердикт: "Никто в это не верит, ты пытался показать, будто твой голос важен".А пользователь с ником Tracey, услышав, как немецкий лидер говорит о достижении "справедливого мира" на Украине, не удержался от сарказма: "Очень забавно. Ты только что проснулся?"В свою очередь Matti выступил с требованием, явно невыполнимым: "Перестань усложнять нашу жизнь этой пустой риторикой".При этом The Saviour уместил в две короткие фразы целый политический анализ ситуации: "Сколько мирных предложений уже выдвинул Путин? Украина не хочет мира, она хочет бесконечной войны с бесконечным западным финансированием". В пятницу Москва и Берлин сообщили, что Шольц и Путин провели телефонный разговор.
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олаф шольц, владимир путин, мнение
Политика, Олаф Шольц, Владимир Путин, мнение
16:59 17.11.2024 (обновлено: 17:02 17.11.2024)
 
"Ты только что проснулся?" Шольц навлек на себя шквал неудобных вопросов

В соцсети заподозрили, что Шольц решил пообщаться с Путиным не ради мира

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X заподозрили, что канцлер Германии Олаф Шольц был неискренен, когда объяснял свое решение провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным стремлением достигнуть "справедливого мира" на Украине. В комментариях Шольца обвинили и в неискренности, и в демагогии, и даже в стремлении повысить собственную значимость.
В частности, пользователь Acebob задал канцлеру пару недобрых вопросов: "Теперь ты звонишь Путину и просишь мира? Это как-то связано с победой Трампа на выборах?"
Пользователь KKexplore обошелся без вопросов и просто вынес Шольцу вердикт: "Никто в это не верит, ты пытался показать, будто твой голос важен".
А пользователь с ником Tracey, услышав, как немецкий лидер говорит о достижении "справедливого мира" на Украине, не удержался от сарказма: "Очень забавно. Ты только что проснулся?"
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В свою очередь Matti выступил с требованием, явно невыполнимым: "Перестань усложнять нашу жизнь этой пустой риторикой".
При этом The Saviour уместил в две короткие фразы целый политический анализ ситуации: "Сколько мирных предложений уже выдвинул Путин? Украина не хочет мира, она хочет бесконечной войны с бесконечным западным финансированием".
В пятницу Москва и Берлин сообщили, что Шольц и Путин провели телефонный разговор.
 
ПолитикаОлаф ШольцВладимир Путинмнение
 
 
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