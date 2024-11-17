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Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал - 17.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T07:44+0300
2024-11-17T07:44+0300
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. "Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.По словам председателя, если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном."Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин.Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
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си цзиньпин, китай, сша
Си Цзиньпин, КИТАЙ, США
07:44 17.11.2024
 
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал

Си Цзиньпин: сдерживание Китая неразумно и обречено на провал

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
 Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . POOL
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ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал.
"Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
По словам председателя, если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном.
"Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему
23 октября, 13:57
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
 
Си ЦзиньпинКИТАЙСША
 
 
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