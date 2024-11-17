https://1prime.ru/20241117/si-852870850.html
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал - 17.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T07:44+0300
2024-11-17T07:44+0300
2024-11-17T07:44+0300
си цзиньпин
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376792_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_b07686fffcb3eed5935bee1230ea9dd0.jpg
ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. "Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.По словам председателя, если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном."Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин.Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".
https://1prime.ru/20241023/finansy-852361516.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376792_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_bcb0c9222c22ae626aa9c66295414893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, сша
Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал
Си Цзиньпин: сдерживание Китая неразумно и обречено на провал
ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на встрече в Лиме, что сдерживание Китая неразумно и обречено на провал.
"Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
По словам председателя, если США будут говорить одно, а делать другое, это подорвет доверие между Пекином и Вашингтоном.
"Китай всегда держит свое слово, но, если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Штатов и подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и США "имеет решающее значение не только для сферы экономики, торговли, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками, а также для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения, но еще и для борьбы с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, искусственный интеллект и урегулирование острых международных вопросов".