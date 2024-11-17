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﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами - 17.11.2024, ПРАЙМ
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﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами
﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами - 17.11.2024, ПРАЙМ
﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами
Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние семь месяцев начал снижаться, несмотря на это российско-эмиратское сотрудничество развивается, сообщил журналистам | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T10:28+0300
2024-11-17T10:28+0300
россия
оаэ
товарооборот
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ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние семь месяцев начал снижаться, несмотря на это российско-эмиратское сотрудничество развивается, сообщил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в кулуарах форума "Мир возможностей". "За последние три года мы наблюдали крайне динамичный рост товарооборота между нашими странами, но как отметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, всё-таки в течение последних семи месяцев отмечается некоторая коррекция в сторону снижения. Это связано со множеством причин, в том числе и с международной конъюнктурой, но важно, что российско-эмиратское сотрудничество постоянно развивается, настолько плодотворно, что никакие объективные, субъективные, геополитические и прочие причины его не остановят, оно будет развиваться и дальше", — сказал он. Терехин отметил, что ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока. И данный тренд сохранится и будет продолжаться. Проекты между РФ и ОАЭ носят долгосрочный, устоявшийся характер. "В целом для российского бизнеса обстановка комфортная, для этого здесь созданы благоприятные условия для продвижения. В ОАЭ функционируют более 30 свободных экономических зон различной направленности. В регионе есть предпосылки для сотрудничества с российскими компаниями: это продукция машиностроения, АПК и фармацевтики, это высокотехнологичное оборудование, а также инновационные решения в сфере ИТ-технологии и экологии", — пояснил Терехин. При этом он добавил, что определенное внешнее давление на российско-эмиратские отношения оказывает. Однако арабская сторона продолжает эффективно выстраивать сотрудничество с Россией с учетом своих национальных интересов.
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россия, оаэ, товарооборот
РОССИЯ, ОАЭ, товарооборот
10:28 17.11.2024
 
﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами

Торгпред Терехин: товарооборот между РФ и ОАЭ за семь месяцев начал снижаться

© Фото : Unsplash/Zalfa ImaniАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : Unsplash/Zalfa Imani
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ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние семь месяцев начал снижаться, несмотря на это российско-эмиратское сотрудничество развивается, сообщил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в кулуарах форума "Мир возможностей".
"За последние три года мы наблюдали крайне динамичный рост товарооборота между нашими странами, но как отметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, всё-таки в течение последних семи месяцев отмечается некоторая коррекция в сторону снижения. Это связано со множеством причин, в том числе и с международной конъюнктурой, но важно, что российско-эмиратское сотрудничество постоянно развивается, настолько плодотворно, что никакие объективные, субъективные, геополитические и прочие причины его не остановят, оно будет развиваться и дальше", — сказал он.
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Терехин отметил, что ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока. И данный тренд сохранится и будет продолжаться. Проекты между РФ и ОАЭ носят долгосрочный, устоявшийся характер.
"В целом для российского бизнеса обстановка комфортная, для этого здесь созданы благоприятные условия для продвижения. В ОАЭ функционируют более 30 свободных экономических зон различной направленности. В регионе есть предпосылки для сотрудничества с российскими компаниями: это продукция машиностроения, АПК и фармацевтики, это высокотехнологичное оборудование, а также инновационные решения в сфере ИТ-технологии и экологии", — пояснил Терехин.
При этом он добавил, что определенное внешнее давление на российско-эмиратские отношения оказывает. Однако арабская сторона продолжает эффективно выстраивать сотрудничество с Россией с учетом своих национальных интересов.
 
РОССИЯОАЭтоварооборот
 
 
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