https://1prime.ru/20241117/tovarooborot-852873031.html

﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами

﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами - 17.11.2024, ПРАЙМ

﻿Торгпред России в ОАЭ заявил о снижении товарооборота между странами

Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние семь месяцев начал снижаться, несмотря на это российско-эмиратское сотрудничество развивается, сообщил журналистам | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T10:28+0300

2024-11-17T10:28+0300

2024-11-17T10:28+0300

россия

оаэ

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/86/842528623_0:276:2400:1626_1920x0_80_0_0_ec18cc6807434baac84a3e15f22656fd.jpg

ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за последние семь месяцев начал снижаться, несмотря на это российско-эмиратское сотрудничество развивается, сообщил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в кулуарах форума "Мир возможностей". "За последние три года мы наблюдали крайне динамичный рост товарооборота между нашими странами, но как отметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, всё-таки в течение последних семи месяцев отмечается некоторая коррекция в сторону снижения. Это связано со множеством причин, в том числе и с международной конъюнктурой, но важно, что российско-эмиратское сотрудничество постоянно развивается, настолько плодотворно, что никакие объективные, субъективные, геополитические и прочие причины его не остановят, оно будет развиваться и дальше", — сказал он. Терехин отметил, что ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока. И данный тренд сохранится и будет продолжаться. Проекты между РФ и ОАЭ носят долгосрочный, устоявшийся характер. "В целом для российского бизнеса обстановка комфортная, для этого здесь созданы благоприятные условия для продвижения. В ОАЭ функционируют более 30 свободных экономических зон различной направленности. В регионе есть предпосылки для сотрудничества с российскими компаниями: это продукция машиностроения, АПК и фармацевтики, это высокотехнологичное оборудование, а также инновационные решения в сфере ИТ-технологии и экологии", — пояснил Терехин. При этом он добавил, что определенное внешнее давление на российско-эмиратские отношения оказывает. Однако арабская сторона продолжает эффективно выстраивать сотрудничество с Россией с учетом своих национальных интересов.

https://1prime.ru/20241114/turisty-852821481.html

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, товарооборот