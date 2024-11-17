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"Кумовство и легковерие". В США указали на некомпетентность Трампа

"Кумовство и легковерие". В США указали на некомпетентность Трампа - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Кумовство и легковерие". В США указали на некомпетентность Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не готов к руководству страной во время беспорядков и кризиса, его политика характеризуется невежеством, отсутствием... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T09:47+0300

2024-11-17T09:47+0300

2024-11-17T09:47+0300

экономика

сша

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не готов к руководству страной во время беспорядков и кризиса, его политика характеризуется невежеством, отсутствием концентрации, кумовством и легковерием, пишет The New York Times, в контексте приближающейся торговой войны с Китаем и ее возможных последствий.Как отмечается, Китай добился величайшего экономического успеха в истории. После реформ 1978 года экономика страны резко выросла. Сейчас Китай является страной со средним уровнем дохода, но с огромным населением — так что по некоторым критериям его экономика является уже первой в мире.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, эпоха бурного экономического роста в Китае закончилась. Ранее рост экономики подпитывался ростом численности населения и производительности труда. Однако численность населения трудоспособного возраста достигла пика и сокращается, технологический прогресс в Китае замедлился.Китай выстраивал экономическую систему с расчетом на высокие темпы роста. Она ограничивает потребительские расходы и поощряет высокие темпы инвестиций. Но Китай сейчас все равно не желает перераспределять доходы и переориентировать экономику на потребление.Как утверждается в статье, Китай манипулирует данными о торговом балансе, создавая впечатление меньшего профицита. Пекин экспортирует товаров почти на триллион долларов больше, чем импортирует. Остальной мир не будет пассивно мириться с китайским профицитом.Администрация нынешнего президента Джо Байдена проводит жесткую политику в отношении Китая, сохраняя пошлины и ограничивая прогресс Пекина в передовых технологиях. Евросоюз ввел высокие тарифы на электромобили китайского производства.Трамп, по мнению автора, не понимает, как работает мировая торговля, и предлагает пошлины для всех, а не только для Китая.При этом кумовство — выразившееся в избирательности предоставления преференций в тарифных льготах отдельным близким к республиканцам американским компаниям —и легковерие Трампа могут усугубить торговый конфликт.Китай, как утверждается, пытается "экспортировать" свои политические провалы, а Америка сейчас избрала худшего лидера для урегулирования торгового конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, китай, дональд трамп