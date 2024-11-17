https://1prime.ru/20241117/tramp-852873884.html

Конец исключительности США. Названы проблемы, стоящие перед Трампом

Конец исключительности США. Названы проблемы, стоящие перед Трампом - 17.11.2024, ПРАЙМ

Конец исключительности США. Названы проблемы, стоящие перед Трампом

Во второй срок избранного президента республиканца Дональда Трампа внешняя политика США полностью лишится идеологического измерения, что превратит их в... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T12:03+0300

2024-11-17T12:03+0300

2024-11-17T12:03+0300

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Во второй срок избранного президента республиканца Дональда Трампа внешняя политика США полностью лишится идеологического измерения, что превратит их в "заурядную великую державу", а "исключительность" Америки останется в прошлом, пишет профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса Дэниел Дрезнер для издания Foreign Affairs.Он напоминает, что Трамп переизбран на второй срок, получив большинство голосов и улучшив свои предыдущие показатели. Кроме того, республиканцы сохранили контроль над сенатом и получили над палатой представителей. Ожидается, что внешняя политика США будет определяться движением "Снова сделаем Америку великой".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазличия между первым и вторым сроками Трампа в том, что сейчас он вступит в должность с более однородной командой, отвечающей за национальную безопасность. Кроме того, ситуация в мире в 2025 году будет отличаться от 2017 года. Например, зарубежные лидеры будут лучше понимать Трампа. Во внешней политике Трамп будет использовать методы принуждения и угрозы для достижения своих целей. Он будет увереннее ориентироваться в мировой политике благодаря более однородной команде и изменившейся ситуации в мире. Трамп будет стремиться к заключению сделок с автократами и ослаблению напряженности в горячих точках.По мнению Трампа, либеральный международный порядок вреден для США. Политик хочет ограничить входящие экономические потоки и увеличить расходы союзников на оборону. Попытки задействовать инструменты принуждения, такие как экономические санкции, дали в прошлый раз незначительные результаты. Кроме того, хаотичный характер работы Белого дома мешал Трампу. Во второй срок Трамп будет иметь более сильную команду и на его пути будет меньше сопротивления, прогнозирует автор.Украина и Газа остаются важными проблемами для США. Но при этом глобальные правила игры изменились, и другие великие державы создают свои структуры — такие,к ак БРИКС+, ОПЕК+ и Шанхайская организация сотрудничества. Трамп может попытаться вступить в существующие объединения, но это вряд ли удастся.При этом Трамп стал более предсказуемым политиком. Зарубежные лидеры знают его манеру ведения переговоров и могут быть уверены в сохранении своих интересов.Вместе с тем, коррупция в американской внешней политике будет усиливаться, считает Дрезнер, поскольку бывшие аппаратчики Трампа подняли коррупцию на новый уровень. Такие члены его команды, как Джаред Кушнер и Ричард Гренелл, используют связи для привлечения иностранных инвестиций и заключения сделок в сфере недвижимости. Зарубежные благодетели могут обещать выгодные сделки советникам Трампа после их ухода из Белого дома.При этом внутри страны Трамп будет реже встречать сопротивление со стороны своих политических назначенцев, поскольку законодательная и судебная ветви власти будут больше расположены к его политике. Также Трамп намерен провести чистки в военном руководстве и бюрократическом аппарате.Автор отмечает, что президенты США придерживались мнения о важности американских ценностей во внешней политике. Но политические просчеты и критика Запада ослабили силу американской исключительности. Так что Трамп 2.0 ее похоронит, полагает профессор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп