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Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире
Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире - 17.11.2024, ПРАЙМ
Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире
Киев проигрывает в конфликте, а новой администрации США его судьба безразлична — будущий президент Дональд Трамп и его команда сосредоточены на Китае, а не на... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T12:36+0300
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Киев проигрывает в конфликте, а новой администрации США его судьба безразлична — будущий президент Дональд Трамп и его команда сосредоточены на Китае, а не на Украине, пишет австралийское издание The Conversation.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напоминается в статье, Трамп предлагает мирный план, включающий обязательство Украины не вступать в НАТО и создание буферной зоны. Владимир Зеленский, со своей стороны, предлагает отправить украинские войска в Европу и открыть для Запада месторождения полезных ископаемых для разработки.Европа продолжает поддерживать Украину, но без значительной помощи США это может продолжаться недолго.Трамп окружил себя внешнеполитическими ястребами, сосредоточенными на Китае. Он стремится "разъединить" Китай и Россию, но сейчас их политические позиции близки. Так что Китай и Россия могут помешать США развернуться в сторону Азии.Что касается Европы, то она сталкивается с перспективой прихода администрации США, сосредоточенной на Китае. Европейские экономики действуют на пределе возможностей по предоставлению военной помощи Украине. В этих условиях ряд стран Европы могут рассмотреть отправку войск на Украину.Россия усиливает давление на Украину, требуя прекращения западной помощи. Что касается общей активности Москвы на постсоветском пространстве, то, по утверждению автора статьи, недавние выборы в Грузии и Молдавии были омрачены вмешательством России. По мнению западных экспертов, здесь РФ будут действовать скрытно, а не на поле боя, реализуя цель восстановления контроля над странами, которые раньше были "послушными сателлитами" Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, ес
Выборы в США, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕС
12:36 17.11.2024
 
Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире

The Conversation: Трампа будут интересовать не Украина, а Россия и Китай

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Киев проигрывает в конфликте, а новой администрации США его судьба безразлична — будущий президент Дональд Трамп и его команда сосредоточены на Китае, а не на Украине, пишет австралийское издание The Conversation.
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Как напоминается в статье, Трамп предлагает мирный план, включающий обязательство Украины не вступать в НАТО и создание буферной зоны. Владимир Зеленский, со своей стороны, предлагает отправить украинские войска в Европу и открыть для Запада месторождения полезных ископаемых для разработки.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
Конец исключительности США. Названы проблемы, стоящие перед Трампом
12:03
Европа продолжает поддерживать Украину, но без значительной помощи США это может продолжаться недолго.
Трамп окружил себя внешнеполитическими ястребами, сосредоточенными на Китае. Он стремится "разъединить" Китай и Россию, но сейчас их политические позиции близки. Так что Китай и Россия могут помешать США развернуться в сторону Азии.
Что касается Европы, то она сталкивается с перспективой прихода администрации США, сосредоточенной на Китае. Европейские экономики действуют на пределе возможностей по предоставлению военной помощи Украине. В этих условиях ряд стран Европы могут рассмотреть отправку войск на Украину.
Россия усиливает давление на Украину, требуя прекращения западной помощи. Что касается общей активности Москвы на постсоветском пространстве, то, по утверждению автора статьи, недавние выборы в Грузии и Молдавии были омрачены вмешательством России. По мнению западных экспертов, здесь РФ будут действовать скрытно, а не на поле боя, реализуя цель восстановления контроля над странами, которые раньше были "послушными сателлитами" Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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