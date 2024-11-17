https://1prime.ru/20241117/tramp-852874064.html

Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире

Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире - 17.11.2024, ПРАЙМ

Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире

Киев проигрывает в конфликте, а новой администрации США его судьба безразлична — будущий президент Дональд Трамп и его команда сосредоточены на Китае, а не на... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T12:36+0300

2024-11-17T12:36+0300

2024-11-17T12:36+0300

выборы в сша

украина

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Киев проигрывает в конфликте, а новой администрации США его судьба безразлична — будущий президент Дональд Трамп и его команда сосредоточены на Китае, а не на Украине, пишет австралийское издание The Conversation.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напоминается в статье, Трамп предлагает мирный план, включающий обязательство Украины не вступать в НАТО и создание буферной зоны. Владимир Зеленский, со своей стороны, предлагает отправить украинские войска в Европу и открыть для Запада месторождения полезных ископаемых для разработки.Европа продолжает поддерживать Украину, но без значительной помощи США это может продолжаться недолго.Трамп окружил себя внешнеполитическими ястребами, сосредоточенными на Китае. Он стремится "разъединить" Китай и Россию, но сейчас их политические позиции близки. Так что Китай и Россия могут помешать США развернуться в сторону Азии.Что касается Европы, то она сталкивается с перспективой прихода администрации США, сосредоточенной на Китае. Европейские экономики действуют на пределе возможностей по предоставлению военной помощи Украине. В этих условиях ряд стран Европы могут рассмотреть отправку войск на Украину.Россия усиливает давление на Украину, требуя прекращения западной помощи. Что касается общей активности Москвы на постсоветском пространстве, то, по утверждению автора статьи, недавние выборы в Грузии и Молдавии были омрачены вмешательством России. По мнению западных экспертов, здесь РФ будут действовать скрытно, а не на поле боя, реализуя цель восстановления контроля над странами, которые раньше были "послушными сателлитами" Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241117/tramp-852873884.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, ес