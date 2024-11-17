https://1prime.ru/20241117/tramp-852874907.html
Песков подчеркнул невозможность Трампа выйти из "колеса" сдерживания России
Песков подчеркнул невозможность Трампа выйти из "колеса" сдерживания России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Песков подчеркнул невозможность Трампа выйти из "колеса" сдерживания России
В ходе своего первого срока в качестве президента США Дональд Трамп так и не смог выйти из "колеса" стратегического сдерживания России, которое запустил еще... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T14:17+0300
2024-11-17T14:17+0300
2024-11-17T14:17+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В ходе своего первого срока в качестве президента США Дональд Трамп так и не смог выйти из "колеса" стратегического сдерживания России, которое запустил еще Барак Обама. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, говоря о первом сроке Трампа. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в ходе президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между государствами. Тем не менее, по словам Пескова, при этом 53 раза вводились санкции против России. В то же время Песков уточнил, что считает Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем. По его словам, в ходе первого президентства республиканца было сложно представить подобное обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки.
https://1prime.ru/20241117/peskov-852874591.html
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков подчеркнул невозможность Трампа выйти из "колеса" сдерживания России
Песков: Трамп так и не смог выйти из "колеса" стратегического сдерживания России
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В ходе своего первого срока в качестве президента США Дональд Трамп так и не смог выйти из "колеса" стратегического сдерживания России, которое запустил еще Барак Обама. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, говоря о первом сроке Трампа.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в ходе президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между государствами. Тем не менее, по словам Пескова, при этом 53 раза вводились санкции против России.
В то же время Песков уточнил, что считает Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем. По его словам, в ходе первого президентства республиканца было сложно представить подобное обрушение российско-американских отношений, несмотря на все издержки.
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