https://1prime.ru/20241117/ukraina-852873169.html

Во Франции пришли в недоумение после одного заявления Зеленского

Во Франции пришли в недоумение после одного заявления Зеленского - 17.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции пришли в недоумение после одного заявления Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский резко поменял мнение об украинском конфликте после переизбрания на пост американского президента Дональда Трампа. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T10:38+0300

2024-11-17T10:38+0300

2024-11-17T10:38+0300

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский резко поменял мнение об украинском конфликте после переизбрания на пост американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети X лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками Макроном и фон дер Ляйен, можно было остановить уже давно", — сообщается в материале.Фаворит президентской гонки, республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал подход администрации президента Джо Байдена к разрешению конфликта между Россией и Украиной, а Зеленского назвал торгашом.Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.

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россия, украина, сша, дональд трамп