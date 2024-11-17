https://1prime.ru/20241117/ukraina-852875591.html

"Как можно быстрее". Украина изо всех сил спешит поклониться США

"Как можно быстрее". Украина изо всех сил спешит поклониться США - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Как можно быстрее". Украина изо всех сил спешит поклониться США

Украинское руководство пытается "как можно быстрее" добиться встречи с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывают авторы... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T15:51+0300

2024-11-17T15:51+0300

2024-11-17T15:53+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украинское руководство пытается "как можно быстрее" добиться встречи с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывают авторы Welt , ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины.Как отмечается в статье, украинское руководство нервничает в связи с неопределенностью в отношениях с Соединенными Штатами, возникшей после победы Трампа на выборах При этом Welt, апеллируя к данным высокопоставленных украинских источников, утверждает, что "Киев старается как можно скорее добиться с ним (Трампом - прим. ред.) встречи".Вместе с тем в материале отмечается, что в настоящий момент Владимир Зеленский изо всех оставшихся у него сил старается улучшить свое положение, чтобы его не вынудили "соглашаться на все".Ранее Трамп заявлял, что способен добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

https://1prime.ru/20241116/peregovory-852868992.html

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украина, сша