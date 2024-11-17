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Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины
Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ
Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины
Военный экспорт Германии в текущем году уже достиг десяти миллиардов евро, приближаясь к историческому рекорду в 12,2 миллиарда евро в 2023 году. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T16:04+0300
2024-11-17T16:18+0300
германия
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Военный экспорт Германии в текущем году уже достиг десяти миллиардов евро, приближаясь к историческому рекорду в 12,2 миллиарда евро в 2023 году. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на Министерство экономики Германии.Отмечается, что подобный объем военных поставок связан с предоставлением помощи Украине."В период с 1 января по 15 октября этого года было уже выдано 4163 разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на сумму 10,9 миллиарда евро... Увеличение в основном связано с экспортом оружия на Украину", - говорится в сообщении агентства. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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германия, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
16:04 17.11.2024 (обновлено: 16:18 17.11.2024)
 
Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины

DPA: военный экспорт ФРГ в 2024 г превысил 10 млрд евро из-за поставок Украине

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Военный экспорт Германии в текущем году уже достиг десяти миллиардов евро, приближаясь к историческому рекорду в 12,2 миллиарда евро в 2023 году. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на Министерство экономики Германии.
Отмечается, что подобный объем военных поставок связан с предоставлением помощи Украине.
"В период с 1 января по 15 октября этого года было уже выдано 4163 разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на сумму 10,9 миллиарда евро... Увеличение в основном связано с экспортом оружия на Украину", - говорится в сообщении агентства.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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