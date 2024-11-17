https://1prime.ru/20241117/ukraina-852875738.html

Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины

Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ

Военный экспорт Германии в 2024 году может побить рекорд из-за Украины

Военный экспорт Германии в текущем году уже достиг десяти миллиардов евро, приближаясь к историческому рекорду в 12,2 миллиарда евро в 2023 году. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T16:04+0300

2024-11-17T16:04+0300

2024-11-17T16:18+0300

германия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Военный экспорт Германии в текущем году уже достиг десяти миллиардов евро, приближаясь к историческому рекорду в 12,2 миллиарда евро в 2023 году. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на Министерство экономики Германии.Отмечается, что подобный объем военных поставок связан с предоставлением помощи Украине."В период с 1 января по 15 октября этого года было уже выдано 4163 разрешения на экспорт оружия и военного оборудования на сумму 10,9 миллиарда евро... Увеличение в основном связано с экспортом оружия на Украину", - говорится в сообщении агентства. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241115/peregovory-852854777.html

германия

украина

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германия, украина, военная помощь украине