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Россиян призвали не кормить уток хлебом
Россиян призвали не кормить уток хлебом - 17.11.2024, ПРАЙМ
Россиян призвали не кормить уток хлебом
Орнитологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали москвичей не кормить уток хлебом, сообщается на официальном портале... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:58+0300
2024-11-17T09:58+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Орнитологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали москвичей не кормить уток хлебом, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы. "Орнитологи не рекомендуют давать птицам хлеб, поскольку он может вызвать нарушения пищеварения", - говорится в сообщении. Специалисты отмечают, что хлеб не подходит в качестве пищи для уток, он может вызывать у них серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушения пищеварения и дефицит необходимых витаминов и минералов. Кроме того, недоеденные остатки хлеба на поверхности воды ухудшают качество пруда, способствуя развитию патогенной флоры и исчезновению водной экосистемы. Подчеркивается, что вместо хлеба орнитологи рекомендуют подкармливать уток смесями, состоящими из зерновых и семечек, а также птицам подойдет комбикорм — его можно найти в специальных автоматах, которые установлены в некоторых парках.
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россия, утка, москва
Россиян призвали не кормить уток хлебом
Столичные власти призвали москвичей не кормить уток хлебом
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Орнитологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали москвичей не кормить уток хлебом, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.
"Орнитологи не рекомендуют давать птицам хлеб, поскольку он может вызвать нарушения пищеварения", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что хлеб не подходит в качестве пищи для уток, он может вызывать у них серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушения пищеварения и дефицит необходимых витаминов и минералов. Кроме того, недоеденные остатки хлеба на поверхности воды ухудшают качество пруда, способствуя развитию патогенной флоры и исчезновению водной экосистемы.
Подчеркивается, что вместо хлеба орнитологи рекомендуют подкармливать уток смесями, состоящими из зерновых и семечек, а также птицам подойдет комбикорм — его можно найти в специальных автоматах, которые установлены в некоторых парках.
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