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Россия присоединилась к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью
Россия присоединилась к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью - 18.11.2024, ПРАЙМ
Россия присоединилась к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью
Россия в ходе саммита "Группы двадцати" (G20) вошла в число стран, присоединившихся к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, следует из документа, | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:48+0300
2024-11-18T18:48+0300
2024-11-18T18:48+0300
экономика
россия
g20
голод
бедность
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в ходе саммита "Группы двадцати" (G20) вошла в число стран, присоединившихся к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, следует из документа, разосланного министерством социального развития Бразилии. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. "Список основателей альянса: … Россия", - говорится в документе. Также среди 81 страны, указанной в списке, значатся США, Великобритания, Германия, Турция, страны Евросоюза, кроме того, 24 международные организации, девять финансовых учреждений и 31 благотворительный фонд и неправительственные организации. О намерении России присоединиться к альянсу сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью подразумевает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году. Как сообщили в российском дипведомстве, это флагманская инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, призванная расширить или найти выход из проблемных моментов международного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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россия, g20, голод, бедность
Экономика, РОССИЯ, G20, голод, бедность
Россия присоединилась к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью
Россия на саммите G20 вошла в Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в ходе саммита "Группы двадцати" (G20) вошла в число стран, присоединившихся к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, следует из документа, разосланного министерством социального развития Бразилии.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
"Список основателей альянса: … Россия", - говорится в документе.
Также среди 81 страны, указанной в списке, значатся США, Великобритания, Германия, Турция, страны Евросоюза, кроме того, 24 международные организации, девять финансовых учреждений и 31 благотворительный фонд и неправительственные организации.
О намерении России присоединиться к альянсу сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью подразумевает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году.
Как сообщили в российском дипведомстве, это флагманская инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, призванная расширить или найти выход из проблемных моментов международного сотрудничества в области продовольственной безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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