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Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР
Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР - 18.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР
Стоимость алюминия в течение зимы 2024-2025 годов может подняться на 10% на фоне сокращение поставок крылатого металла из Китая, следует из комментария... | 18.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость алюминия в течение зимы 2024-2025 годов может подняться на 10% на фоне сокращение поставок крылатого металла из Китая, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости. В пятницу Министерство финансов Китая объявило об отмене налоговых льгот на экспорт многих товаров, начиная с 1 декабря, в частности, отменяется 13% скидка на экспортные пошлины для изделий из алюминия и меди, сообщало агентство Рейтер. На этом фоне стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы выросла на 5,29%, до 2 649,5 доллара. "Прекращение действия льгот на экспорт алюминиевых полуфабрикатов по логике вещей должно привести к сокращению их поставок из Китая на мировой рынок, приведя по цепочке к снижению в нем выпуска крылатого металла. Если подобное будет заметно в течение зимы 2024-2025 годов, стоимость алюминия в данный период может подняться примерно на 10%", - сказал эксперт. Также он добавил, что одновременно с ростом цен будет уменьшаться профицит металла, вызванный ростом электролизных мощностей в КНР. Для отечественных производителей алюминиевых полуфабрикатов решение Министерства финансов Китая в долгосрочной перспективе означает хорошую возможность для расширения сбыта в Европе и Азии, отметил Хазанов.
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биржевые торги, алюминий, фьючерсы на алюминий, цены на алюминий
Экономика, биржевые торги, алюминий, фьючерсы на алюминий, цены на алюминий
Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР
Эксперт Хазанов: алюминий подорожает на 10% на фоне сокращения поставок из Китая
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость алюминия в течение зимы 2024-2025 годов может подняться на 10% на фоне сокращение поставок крылатого металла из Китая, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости.
В пятницу Министерство финансов Китая объявило об отмене налоговых льгот на экспорт многих товаров, начиная с 1 декабря, в частности, отменяется 13% скидка на экспортные пошлины для изделий из алюминия и меди, сообщало агентство Рейтер. На этом фоне стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы выросла на 5,29%, до 2 649,5 доллара.
"Прекращение действия льгот на экспорт алюминиевых полуфабрикатов по логике вещей должно привести к сокращению их поставок из Китая на мировой рынок, приведя по цепочке к снижению в нем выпуска крылатого металла. Если подобное будет заметно в течение зимы 2024-2025 годов, стоимость алюминия в данный период может подняться примерно на 10%", - сказал эксперт.
Также он добавил, что одновременно с ростом цен будет уменьшаться профицит металла, вызванный ростом электролизных мощностей в КНР.
Для отечественных производителей алюминиевых полуфабрикатов решение Министерства финансов Китая в долгосрочной перспективе означает хорошую возможность для расширения сбыта в Европе и Азии, отметил Хазанов.
Лондонская биржа затоварена металлами из России, считает эксперт