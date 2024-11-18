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Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР

Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР - 18.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает роста стоимости алюминия на фоне сокращения поставок из КНР

Стоимость алюминия в течение зимы 2024-2025 годов может подняться на 10% на фоне сокращение поставок крылатого металла из Китая, следует из комментария... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T21:03+0300

2024-11-18T21:03+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость алюминия в течение зимы 2024-2025 годов может подняться на 10% на фоне сокращение поставок крылатого металла из Китая, следует из комментария независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова для РИА Новости. В пятницу Министерство финансов Китая объявило об отмене налоговых льгот на экспорт многих товаров, начиная с 1 декабря, в частности, отменяется 13% скидка на экспортные пошлины для изделий из алюминия и меди, сообщало агентство Рейтер. На этом фоне стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы выросла на 5,29%, до 2 649,5 доллара. "Прекращение действия льгот на экспорт алюминиевых полуфабрикатов по логике вещей должно привести к сокращению их поставок из Китая на мировой рынок, приведя по цепочке к снижению в нем выпуска крылатого металла. Если подобное будет заметно в течение зимы 2024-2025 годов, стоимость алюминия в данный период может подняться примерно на 10%", - сказал эксперт. Также он добавил, что одновременно с ростом цен будет уменьшаться профицит металла, вызванный ростом электролизных мощностей в КНР. Для отечественных производителей алюминиевых полуфабрикатов решение Министерства финансов Китая в долгосрочной перспективе означает хорошую возможность для расширения сбыта в Европе и Азии, отметил Хазанов.

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биржевые торги, алюминий, фьючерсы на алюминий, цены на алюминий