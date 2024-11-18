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Обострение и риски

Обострение и риски - 18.11.2024, ПРАЙМ

Обострение и риски

В пятницу, 15 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 99,55 руб., евро/рубль — на 0,13%, до... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:34+0300

2024-11-18T08:34+0300

2024-11-18T08:34+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В пятницу, 15 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,13%, до 99,55 руб., евро/рубль — на 0,13%, до 104,84 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 13,69 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 15 ноября: доллар — 99,018 руб., евро — 104,5016 руб.Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. В начале основной сессии наблюдалась повышенная волатильность. Несмотря на обновление максимумов по доллару выше 100 рублей и китайскому юаню до 13,85 рублей, российская валюта к концу недели смогла частично восстановить позиции. Укрепление рубля произошло благодаря нескольким факторам.Прежде всего, заметное влияние оказало резкое снижение юаневых ставок, которые обрушились с 20% до 2,5%. Кроме того, многие игроки рынка предпочли зафиксировать прибыль после мощного роста валютных курсов, что создало дополнительное давление на доллар и юань.Впрочем, фундаментальная картина пока не способствует устойчивому укреплению рубля. Санкционное давление продолжает влиять на объемы импорта, а нефтяные котировки остаются под давлением. Баррель Brent подешевел на 1,90%, до 71,04, а российская Urals торгуется в диапазоне $60,8-61,8, что заметно ниже октябрьских значений.В понедельник на торгах в Азии цена на нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Небольшой рост вызван усилением геополитической напряженности и связанных с этим опасений по поводу возможных перебоев в поставках. Поддержку ценам оказывает обострение ситуации в международной политике. По сообщениям СМИ, американский президент Байден разрешил Украине использовать американские ракетные системы ATACMS для ударов по территории России.Однако нефтяной рынок все еще находится под давлением со стороны укрепления доллара США. Глава ФРС Джером Пауэлл охладил ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок. Пауэлл отметил устойчивость экономики, сильный рынок труда и сохраняющееся инфляционное давление, подчеркнув отсутствие необходимости в срочном снижении ставок.Также медвежьи настроения на рынке нефти сохраняются из-за опасений снижения спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти. Недавно анонсированный пакет мер по управлению долгом объемом 10 триллионов юаней не включает прямых стимулирующих мер для экономики, что усиливает беспокойство участников рынка.На неделю с 18 по 22 ноября рубль останется под давлением из-за повышенного спроса на импорт в конце года и ограниченного предложения валюты. Поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период, но не факт, что экспортеры сильно увеличат продажи валютной выручки. Без роста нефтяных цен и улучшения внешнеторгового баланса рассчитывать на существенное укрепление рубля пока не приходится. Чтобы снизить давление на нацвалюту, курс доллара должен вернуться под уровень 98,50 руб. до 20 ноября. Тогда можно на время успокоиться. Поскольку нет вербальных интервенций со стороны властей в пользу рубля, то на фоне повышенных госрасходов покупатели будут стремиться ослабить рубль до 102 руб.Индекс Мосбиржи вырос на 1,55%, до 2739,21 п., индекс РТС — на 0,81%, до 862,94 п. Индекс Мосбиржи закрыл гэп при последнем росте до 2797 п., найдя поддержку около 2690 п. Вроде есть какие-то признаки к дальнейшему росту, но почему-то кажется, что эскалация конфликта с Западом из-за решения Байдена вызовет сегодня негативное влияние на рынке. Могу быть неправ, но разрешения США, Франции и Великобритании бить Украине вглубь России меняет обстановку в худшую сторону для всего мира. Это не может позитивно сказаться на фондовом рынке и рубле, а также инфляции в ближайшие месяцы.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи