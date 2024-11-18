На стадии консолидации

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В пятницу фондовые индексы восстановились от недельных минимумов, достигнутых в предыдущий день. Индекс Мосбиржи повысился на 1,55% (до 2739,21 п.), а индекс РТС – на 0,55% (до 862,94 п.). Позитивной динамике фондовых индексов в пятницу способствовало умеренное ослабление рубля.Помимо валютного фактора, поддержку фондовым индексам оказывает динамика в сегменте суверенного долга. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 15-26 б. п. на отрезке 2-10 лет на фоне опережающего роста котировок облигаций на ближнем отрезке кривой. В итоге спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ сократился за неделю на 9 б. п. (до 48 б. п.). Таким образом, рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться вторую неделю подряд, по итогам которой индекс RGBI показал рост на 1,27%, что может оказать поддержку фондовым индексам в начале новой недели.Котировки золота на прошлой неделе опустились ниже 2600 долларов США за унцию, пробив поддержку в области 2640 долларов США за унцию, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего. Снижение котировок золота происходит на фоне укрепления доллара США, индекс DXY, отражающий курс доллара США по отношению к корзине основных валют, повысился за неделю на 1,6% и проявляет склонность к дальнейшему укреплению. Таким образом, в краткосрочной перспективе котировки золота могут продолжить снижение в направлении круглой отметки 2500 долларов за унцию, в то время как линия 50-дневного скользящего среднего теперь будет выступать в качестве сопротивления.Результаты "Хэдхантер" за III квартал 2024 года отражают рост выручки на 28,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и скорректированного показателя EBITDA – на 32,8%. Чистая прибыль компании в указанном периоде увеличилась более чем в два раза. Кроме того, компания может менеджмент перейти к практике выплаты дивидендов два раза в год, такую возможность рассматривает менеджмент "Хэдхантер".На текущей неделе результаты за III квартал 2024 года раскроют МТС, Европлан и "Ренессанс страхование". До конца недели можно успеть купить акции группы ТКС перед закрытием реестра под промежуточные дивиденды в размере 92,5 руб. на одну акцию.Фондовые индексы могут восстановиться в направлении 2825 п. по индексу Мосбиржи, где проходит сопротивление в виде линии 50-дневного скользящего среднего. Поддержку индексам окажут стабилизация в сегменте ОФЗ, дальнейшее ослабление рубля и позитивные корпоративные результаты.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В пятницу фондовые индексы восстановились от недельных минимумов, достигнутых в предыдущий день. Индекс Мосбиржи повысился на 1,55% (до 2739,21 п.), а индекс РТС – на 0,55% (до 862,94 п.). Позитивной динамике фондовых индексов в пятницу способствовало умеренное ослабление рубля.
Помимо валютного фактора, поддержку фондовым индексам оказывает динамика в сегменте суверенного долга. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 15-26 б. п. на отрезке 2-10 лет на фоне опережающего роста котировок облигаций на ближнем отрезке кривой. В итоге спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ сократился за неделю на 9 б. п. (до 48 б. п.). Таким образом, рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться вторую неделю подряд, по итогам которой индекс RGBI показал рост на 1,27%, что может оказать поддержку фондовым индексам в начале новой недели.
Котировки золота на прошлой неделе опустились ниже 2600 долларов США за унцию, пробив поддержку в области 2640 долларов США за унцию, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего. Снижение котировок золота происходит на фоне укрепления доллара США, индекс DXY, отражающий курс доллара США по отношению к корзине основных валют, повысился за неделю на 1,6% и проявляет склонность к дальнейшему укреплению. Таким образом, в краткосрочной перспективе котировки золота могут продолжить снижение в направлении круглой отметки 2500 долларов за унцию, в то время как линия 50-дневного скользящего среднего теперь будет выступать в качестве сопротивления.
Результаты "Хэдхантер" за III квартал 2024 года отражают рост выручки на 28,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и скорректированного показателя EBITDA – на 32,8%. Чистая прибыль компании в указанном периоде увеличилась более чем в два раза. Кроме того, компания может менеджмент перейти к практике выплаты дивидендов два раза в год, такую возможность рассматривает менеджмент "Хэдхантер".
На текущей неделе результаты за III квартал 2024 года раскроют МТС, Европлан и "Ренессанс страхование". До конца недели можно успеть купить акции группы ТКС перед закрытием реестра под промежуточные дивиденды в размере 92,5 руб. на одну акцию.
Фондовые индексы могут восстановиться в направлении 2825 п. по индексу Мосбиржи, где проходит сопротивление в виде линии 50-дневного скользящего среднего. Поддержку индексам окажут стабилизация в сегменте ОФЗ, дальнейшее ослабление рубля и позитивные корпоративные результаты.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.