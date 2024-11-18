https://1prime.ru/20241118/avtomobil-852884285.html

"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей

"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей

На вторичном авторынке РФ появился отличный вариант семейного автомобиля по приятной цене. О проверенном авто рассказали в издании "За рулем". | 18.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На вторичном авторынке РФ появился отличный вариант семейного автомобиля по приятной цене. О проверенном авто рассказали в издании "За рулем". Так, Citroen Berlingo 2010-2011 годов выпуска станет оптимальным вариантом для автовладельцев, находящихся в поиске вместительного и надежного автомобиля по низкой цене. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1.6 с индексом TU5JP4 мощностью 90 или 109 л.с., а также пятиступенчатой "механикой". Эксперты отметили отсутствие слабых мест у авто, однако предупредили о большом расходе масла при большом пробеге.Приобрести Citroen Berlingo можно за 900 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20241118/shtrafy-852883482.html

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