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"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей
"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей
На вторичном авторынке РФ появился отличный вариант семейного автомобиля по приятной цене. О проверенном авто рассказали в издании "За рулем". | 18.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На вторичном авторынке РФ появился отличный вариант семейного автомобиля по приятной цене. О проверенном авто рассказали в издании "За рулем". Так, Citroen Berlingo 2010-2011 годов выпуска станет оптимальным вариантом для автовладельцев, находящихся в поиске вместительного и надежного автомобиля по низкой цене. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1.6 с индексом TU5JP4 мощностью 90 или 109 л.с., а также пятиступенчатой "механикой". Эксперты отметили отсутствие слабых мест у авто, однако предупредили о большом расходе масла при большом пробеге.Приобрести Citroen Berlingo можно за 900 тысяч рублей.
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авторынок рф
авторынок РФ
11:39 18.11.2024 (обновлено: 11:40 18.11.2024)
 
"Большой и надежный": найден семейный автомобиль до миллиона рублей

"За рулем" рассказал про большой и надежный Citroen Berlingo за 900 тысяч

© Фото : CitroenАвтомобиль Citroen Berlingo
Автомобиль Citroen Berlingo - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Citroen
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На вторичном авторынке РФ появился отличный вариант семейного автомобиля по приятной цене. О проверенном авто рассказали в издании "За рулем".
Так, Citroen Berlingo 2010-2011 годов выпуска станет оптимальным вариантом для автовладельцев, находящихся в поиске вместительного и надежного автомобиля по низкой цене.
Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1.6 с индексом TU5JP4 мощностью 90 или 109 л.с., а также пятиступенчатой "механикой". Эксперты отметили отсутствие слабых мест у авто, однако предупредили о большом расходе масла при большом пробеге.
Приобрести Citroen Berlingo можно за 900 тысяч рублей.
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