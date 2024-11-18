https://1prime.ru/20241118/bayden-852881009.html
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена
Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:37+0300
2024-11-18T09:37+0300
2024-11-18T09:37+0300
политика
сша
великобритания
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668789_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_4d4aa32edcee9b24e7e764ab3af30f61.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в социальной сети Х выразил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — заметил политик.Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что страны НАТО на данный момент решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт, и предупредил об изменении сути конфликта, если западные страны решатся бить по российской территории.
https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668789_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b0a13dfc2f7ae26d90d6303971e3d42b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, джо байден
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Джо Байден
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена
Политик Кертен назвал решение Байдена по ракетам ATACMS безумной эскалацией
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в социальной сети Х выразил
лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — заметил политик.
Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.
Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что страны НАТО на данный момент решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт, и предупредил об изменении сути конфликта, если западные страны решатся бить по российской территории.
"Последний шаг". На Западе сделали страшный прогноз после решения Байдена