https://1prime.ru/20241118/bayden-852881009.html

"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена

"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена

Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:37+0300

2024-11-18T09:37+0300

2024-11-18T09:37+0300

политика

сша

великобритания

джо байден

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в социальной сети Х выразил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — заметил политик.Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что страны НАТО на данный момент решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт, и предупредил об изменении сути конфликта, если западные страны решатся бить по российской территории.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852880218.html

сша

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сша, великобритания, джо байден