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"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена
Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:37+0300
2024-11-18T09:37+0300
политика
сша
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в социальной сети Х выразил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — заметил политик.Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что страны НАТО на данный момент решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт, и предупредил об изменении сути конфликта, если западные страны решатся бить по российской территории.
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сша
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сша, великобритания, джо байден
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Джо Байден
09:37 18.11.2024
 
"Безумная эскалация". В Британии ужаснулись решению Байдена

Политик Кертен назвал решение Байдена по ракетам ATACMS безумной эскалацией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Джо Байдена позволить ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS может привести к мировой войне. Такое мнение в аккаунте в социальной сети Х выразил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — заметил политик.
Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Согласно источникам, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свое оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории.
Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что страны НАТО на данный момент решают, стоит ли им напрямую вмешиваться в украинский конфликт, и предупредил об изменении сути конфликта, если западные страны решатся бить по российской территории.
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