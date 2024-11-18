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Цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/benzin-852888056.html
Цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост
Цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост - 18.11.2024, ПРАЙМ
Цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост
Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 11 по 18 ноября увеличились на 17 и 18 копеек соответственно, ускорив темпы роста по сравнению с... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:34+0300
2024-11-18T13:34+0300
экономика
россия
бензин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 11 по 18 ноября увеличились на 17 и 18 копеек соответственно, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр бензина Аи-92 подорожал до 54,55 рубля, Аи-95 - до 60,43 рубля. Неделей ранее марка Аи-92 подорожала на 12 копеек, до 54,38 рубля за литр, Аи-95 - на 13 копеек, до 60,25 рубля. Цена Аи-100 за отчетный период выросла на 18 копеек - до 83,36 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 27 копеек - до 67,33 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали". Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, бензин
Экономика, РОССИЯ, Бензин
13:34 18.11.2024
 
Цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост

МТА: цены на бензин на заправках Москвы ускорили рост на 17 и 18 коп за литр

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 11 по 18 ноября увеличились на 17 и 18 копеек соответственно, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Литр бензина Аи-92 подорожал до 54,55 рубля, Аи-95 - до 60,43 рубля. Неделей ранее марка Аи-92 подорожала на 12 копеек, до 54,38 рубля за литр, Аи-95 - на 13 копеек, до 60,25 рубля.
Цена Аи-100 за отчетный период выросла на 18 копеек - до 83,36 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 27 копеек - до 67,33 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали".
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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