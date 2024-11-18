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Цена на бензин Аи-95 снизилась на бирже в России

Цена на бензин Аи-95 снизилась на бирже в России - 18.11.2024, ПРАЙМ

Цена на бензин Аи-95 снизилась на бирже в России

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась после роста в течение семи торговых сессий... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:26+0300

2024-11-18T14:26+0300

2024-11-18T14:26+0300

экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась после роста в течение семи торговых сессий подряд, следует из материалов торгов. Марка Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 2,42% - до 63 223 рублей за тонну. Также снизилась цена и на Аи-92 - на 2,33%, до 60 490 рублей за тонну. При этом за прошлую неделю бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на 3,5% и 4,9% соответственно. Также в понедельник снизилась цена на летнее и межсезонное дизельное топливо. Стоимость летнего дизтоплива опустилась на 0,44%, до 60 137 рублей за тонну, межсезонного - на 0,45%, до 58 351 рубля. При этом тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,36% - до 73 981 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) за день выросли в цене на 1,1% - до 33 612 рублей за тонну. В то время как мазут подешевел на 2,38% - до 27 682 рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, бензин