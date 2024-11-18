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Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS
Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS
Решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории является важным подкреплением... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:07+0300
2024-11-18T13:14+0300
политика
германия
бербок
удары по территории россии
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории является важным подкреплением принятых ранее другими партнерами решений. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Решение американской стороны - и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами — крайне важно в данный момент", — приводит слова министра издание Reuters.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден позволил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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германия, бербок, удары по территории россии
Политика, ГЕРМАНИЯ, БЕРБОК, удары по территории России
13:07 18.11.2024 (обновлено: 13:14 18.11.2024)
 
Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS

Глава МИД ФРГ Бербок назвала решение Байдена по ракетам ATACMS крайне важным

© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development OfficeМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории является важным подкреплением принятых ранее другими партнерами решений. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Решение американской стороны - и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами — крайне важно в данный момент", — приводит слова министра издание Reuters.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден позволил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.
Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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