https://1prime.ru/20241118/berbok-852887325.html

Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS

Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ

Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS

Решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории является важным подкреплением... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:07+0300

2024-11-18T13:07+0300

2024-11-18T13:14+0300

политика

германия

бербок

удары по территории россии

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории является важным подкреплением принятых ранее другими партнерами решений. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Решение американской стороны - и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами — крайне важно в данный момент", — приводит слова министра издание Reuters.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Байден позволил Вооруженным силам Украины применять американские ракеты для нанесения ударов по России. Источники также утверждают, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/voyna-852884530.html

германия

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германия, бербок, удары по территории россии