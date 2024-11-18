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Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией - 18.11.2024, ПРАЙМ
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:35+0300
2024-11-18T14:35+0300
политика
германия
иран
китай
бербок
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок."Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - сообщила министр.Москва, Пекин и Тегеран в свою очередь неоднократно отрицали подобные обвинения.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила ранее, что Китай не поставлял оружия участникам украинского конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая БПЛА. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия России.
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германия
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германия, иран, китай, бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, КИТАЙ, БЕРБОК
14:35 18.11.2024
 
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией

Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - сообщила министр.
Москва, Пекин и Тегеран в свою очередь неоднократно отрицали подобные обвинения.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила ранее, что Китай не поставлял оружия участникам украинского конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая БПЛА. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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