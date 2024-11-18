https://1prime.ru/20241118/berbok-852890413.html
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией - 18.11.2024, ПРАЙМ
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:35+0300
2024-11-18T14:35+0300
2024-11-18T14:35+0300
политика
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок."Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - сообщила министр.Москва, Пекин и Тегеран в свою очередь неоднократно отрицали подобные обвинения.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила ранее, что Китай не поставлял оружия участникам украинского конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая БПЛА. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия России.
https://1prime.ru/20241118/berbok-852887325.html
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германия, иран, китай, бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, КИТАЙ, БЕРБОК
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз введет санкции против Ирана и Китая в случае сотрудничества с Москвой, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия", - сообщила министр.
Москва, Пекин и Тегеран в свою очередь неоднократно отрицали подобные обвинения.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила ранее, что Китай не поставлял оружия участникам украинского конфликта и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая БПЛА. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что Тегеран не передавал никакого оружия России.
Бербок назвала крайне важным решение Байдена по ракетам ATACMS