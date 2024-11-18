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"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине
"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине
Нужно "положить конец безумию", заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на разрешение американской администрации... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:22+0300
2024-11-18T11:56+0300
политика
украина
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Нужно "положить конец безумию", заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на разрешение американской администрации действующего президента Штатов Джо Байдена использовать Киевом дальнобойные ракеты для ударов вглубь России."Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", - призвал политик в социальной сети X.Филиппо напомнил властям о заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнувшей, что разрешение на подобные удары будет означать для Москвы вступление стран Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Россией. При этом, отмечала дипломат, ответ на такое решение последует незамедлительно. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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украина, ракетные удары, россия, франция
Политика, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
11:22 18.11.2024 (обновлено: 11:56 18.11.2024)
 
"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине

Филиппо призвал покончить с "безумием" на фоне сообщений о разрешении бить ракетами по РФ

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Нужно "положить конец безумию", заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на разрешение американской администрации действующего президента Штатов Джо Байдена использовать Киевом дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
"Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", - призвал политик в социальной сети X.
Филиппо напомнил властям о заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнувшей, что разрешение на подобные удары будет означать для Москвы вступление стран Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Россией. При этом, отмечала дипломат, ответ на такое решение последует незамедлительно.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ
09:34
 
ПолитикаУКРАИНАракетные ударыРОССИЯФРАНЦИЯ
 
 
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