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"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине

"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Остановим безумие!": во Франции призвали к радикальным решениям по Украине

Нужно "положить конец безумию", заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на разрешение американской администрации... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:22+0300

2024-11-18T11:22+0300

2024-11-18T11:56+0300

политика

украина

ракетные удары

россия

франция

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Нужно "положить конец безумию", заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на разрешение американской администрации действующего президента Штатов Джо Байдена использовать Киевом дальнобойные ракеты для ударов вглубь России."Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", - призвал политик в социальной сети X.Филиппо напомнил властям о заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнувшей, что разрешение на подобные удары будет означать для Москвы вступление стран Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Россией. При этом, отмечала дипломат, ответ на такое решение последует незамедлительно. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

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украина, ракетные удары, россия, франция