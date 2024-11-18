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Что упало, то пропало. Рынки надеются только на Бразилию

Что упало, то пропало. Рынки надеются только на Бразилию - 18.11.2024, ПРАЙМ

Что упало, то пропало. Рынки надеются только на Бразилию

Минувшую неделю IMOEX завершил в символическом плюсе на 0,2%, и начинает новую торговую пятидневку падением более чем на 1%. Надежды на улучшение... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:05+0300

2024-11-18T13:05+0300

2024-11-18T13:05+0300

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минувшую неделю IMOEX завершил в символическом плюсе на 0,2%, и начинает новую торговую пятидневку падением более чем на 1%. Надежды на улучшение геополитической повестки, которые способствовали росту индекса МосБиржи в предыдущие две недели, не оправдались, и российские инвесторы столкнулись с новыми рисками эскалации конфликта России и Украины. В целом, геополитический фактор остается непредсказуемым, а чувствительность к нему российского рынка – высокой, что будет обуславливать заметную волатильность и в дальнейшем. Другим триггером в начале новой торговой недели выступили внутренние факторы. Так, на фоне перспективы налоговых изменений для нефтегазового сектора под давлением оказались акции Татнефти. Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль для компании с 20% до 40%. Это усилит давление на без того слабый перфоманс Татнефти. По итогам девяти месяцев этого года нефтедобытчик уже столкнулся с сокращением чистой прибыли на 49% г/г, до 97 млрд рублей, несмотря на снижение налоговых выплат, а менеджмент принял решение о меньших дивидендных выплатах, чем год назад. Российский рынок акций продолжит попытки отскока от годовых минимумов, используя любые положительные сигналы в геополитической повестке и макроданных. Однако в обозримой перспективе устойчивого позитива не ожидается. Напряженность инвесторов сохраняется из-за рисков дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в декабре, которые все еще выглядят оправданными. Говорить о развороте инфляции к снижению пока не приходится. Данные Росстата сигнализируют о том, что инфляционное давление, как в прошлом месяце, так и в начале ноября все еще повышенное. В октябре месячный рост потребительских цен ускорился до 0,75% с 0,48% месяцем ранее. Годовые темпы ожидаемо замедлились до 8,54% с 8,63%, преимущественно за счет эффекта базы. Текущая инфляция превышает верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ на IV квартал в 6,5–8,5%. При этом базовая инфляция продолжила ускоряться третий месяц подряд, достигнув 0,81% м/м против 0,75% в сентябре. В первую неделю ноября рост цен ускорился до 0,3% с 0,19% неделей ранее. Одной из причин устойчивости инфляции, вероятно, стало ослабление рубля, из-за чего категории импортных товаров и услуг усилили давление на ИПЦ. Оценить эффективность политики ЦБ позволит публикация данных по инфляционным ожиданиям населения и предприятий на этой неделе, а также релиз индекса цен производителей за октябрь. Мы не ожидаем значительного прогресса в динамике цен. Значимым внешним фактором для инвесторов может стать саммит стран G20 в Бразилии, который пройдет 18-19 ноября. Рынок будет движим и корпоративными отчетностями – ожидается публикация результатов по МСФО Европлана, Группы Астра. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

мнения аналитиков, рынок