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Боррель заявил, что всегда поддерживал удары вглубь России
Боррель заявил, что всегда поддерживал удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Боррель заявил, что всегда поддерживал удары вглубь России
Покидающий пост главы евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда выступал за удары по территории России дальнобойным орудием. Об этом он сообщил перед... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:13+0300
2024-11-18T12:13+0300
2024-11-18T12:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Покидающий пост главы евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда выступал за удары по территории России дальнобойным орудием. Об этом он сообщил перед началом совета глав МИД ЕС."Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать "стрелы", но бить по "лучникам". Это необходимо делать. Это будет вновь обсуждаться, и я надеюсь на соглашение государств ЕС", - отметил он.По информации газеты New York Times со ссылкой на представителей администрации США, президент Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России. Франция и Великобритания также, по данным издания Figaro, разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России. Тем не менее, Figaro через некоторое время удалила информацию об этом с официального сайта.
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ес, россия, жозеп боррель, ракетные удары
Политика, ЕС, РОССИЯ, Жозеп Боррель, ракетные удары
Боррель заявил, что всегда поддерживал удары вглубь России
Боррель заявил, что всегда поддерживал снятие ограничений на удары вглубь России
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Покидающий пост главы евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда выступал за удары по территории России дальнобойным орудием. Об этом он сообщил перед началом совета глав МИД ЕС.
"Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать "стрелы", но бить по "лучникам". Это необходимо делать. Это будет вновь обсуждаться, и я надеюсь на соглашение государств ЕС", - отметил он.
По информации газеты New York Times со ссылкой на представителей администрации США, президент Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России. Франция и Великобритания также, по данным издания Figaro, разрешили Украине использовать свое оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России. Тем не менее, Figaro через некоторое время удалила информацию об этом с официального сайта.
Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев