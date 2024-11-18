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Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T20:43+0300
2024-11-18T20:43+0300
политика
ес
жозеп боррель
санкции против рф
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных российских активов, но и сами активы. Об этом он написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.По его словам, в ЕС "не должны стесняться обсуждать возможность использования для украинской обороны не только доходов от 300 миллиардов евро замороженных активов России, но и самих активов". Иммобилизованные российские активы в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным Euroclear, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов — попавшие под санкции активы РФ. В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил решение по доходам от замороженных в союзе российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на спецсчетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 млрд евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, жозеп боррель, санкции против рф, замороженные российские активы
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, санкции против РФ, замороженные российские активы
20:43 18.11.2024
 
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине

Боррель призвал направить замороженные активы России на выпуск оружия на Украине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных российских активов, но и сами активы. Об этом он написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
По его словам, в ЕС "не должны стесняться обсуждать возможность использования для украинской обороны не только доходов от 300 миллиардов евро замороженных активов России, но и самих активов".
Иммобилизованные российские активы в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным Euroclear, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов — попавшие под санкции активы РФ.
В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил решение по доходам от замороженных в союзе российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на спецсчетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 млрд евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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