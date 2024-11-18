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Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T20:43+0300
2024-11-18T20:43+0300
2024-11-18T20:43+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных российских активов, но и сами активы. Об этом он написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.По его словам, в ЕС "не должны стесняться обсуждать возможность использования для украинской обороны не только доходов от 300 миллиардов евро замороженных активов России, но и самих активов". Иммобилизованные российские активы в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным Euroclear, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов — попавшие под санкции активы РФ. В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил решение по доходам от замороженных в союзе российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на спецсчетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 млрд евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ес, жозеп боррель, санкции против рф, замороженные российские активы
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, санкции против РФ, замороженные российские активы
Боррель призвал передать замороженные активы РФ на выпуск оружия на Украине
Боррель призвал направить замороженные активы России на выпуск оружия на Украине
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал использовать для финансирования производства оружия на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных российских активов, но и сами активы. Об этом он написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
По его словам, в ЕС "не должны стесняться обсуждать возможность использования для украинской обороны не только доходов от 300 миллиардов евро замороженных активов России, но и самих активов".
Иммобилизованные российские активы в крупнейшем в Европе бельгийском депозитарии Euroclear, как сообщалось в конце октября в пресс-релизе финансовой организации, с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. По данным Euroclear, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов — попавшие под санкции активы РФ.
В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил решение по доходам от замороженных в союзе российских активов. Он постановил учитывать их отдельно и хранить на спецсчетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Совет ЕС 23 октября утвердил выделение кредита Киеву в размере до 35 млрд евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Захарова предложила ЕС замену российским активам