https://1prime.ru/20241118/borrel-852901978.html

Боррель заявил, что США разрешили Киеву бить вглубь российской территории

Боррель заявил, что США разрешили Киеву бить вглубь российской территории - 18.11.2024, ПРАЙМ

Боррель заявил, что США разрешили Киеву бить вглубь российской территории

Украина действительно получила от Вашингтона разрешение наносить удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T21:55+0300

2024-11-18T21:55+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Украина действительно получила от Вашингтона разрешение наносить удары вглубь российской территории до 300 километров, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Да, администрация Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.Боррель отметил, что "это лучше, чем ничего" и что он "не впечатлен таким радиусом, но это решение администрации (президента США Джо — ред.) Байдена". Также он сказал, что не знает, почему разрешение было дано сейчас, а не до выборов главы Белого дома.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

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ес, жозеп боррель, сша, украина, россия, ракетные удары