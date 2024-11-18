https://1prime.ru/20241118/bpla-852883909.html

СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ

СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ - 18.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ

Германия начнет поставлять ударные беспилотники Helsing в Украину начиная с декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:23+0300

2024-11-18T11:23+0300

2024-11-18T11:23+0300

вооружения

германия

украина

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Германия начнет поставлять ударные беспилотники Helsing в Украину начиная с декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.В издании отметили, что данный тип беспилотников не поддается РЭБ, что дало им прозвище "мини-таурусы" из-за схожести с системой, предусмотренной в ракетах Taurus.ВСУ получат четыре тысячи дронов, которые управляются искусственным интеллектом и имеют более чем в четыре раза больший радиус действия по сравнению с обычными беспилотниками. Они также способны переносить достаточное количество взрывчатки, для уничтожения танка или блиндажа, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241118/unizhenie-852882420.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, дроны