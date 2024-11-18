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СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ
СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ - 18.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ
Германия начнет поставлять ударные беспилотники Helsing в Украину начиная с декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:23+0300
2024-11-18T11:23+0300
вооружения
германия
украина
дроны
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Германия начнет поставлять ударные беспилотники Helsing в Украину начиная с декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.В издании отметили, что данный тип беспилотников не поддается РЭБ, что дало им прозвище "мини-таурусы" из-за схожести с системой, предусмотренной в ракетах Taurus.ВСУ получат четыре тысячи дронов, которые управляются искусственным интеллектом и имеют более чем в четыре раза больший радиус действия по сравнению с обычными беспилотниками. Они также способны переносить достаточное количество взрывчатки, для уничтожения танка или блиндажа, заключили в издании.
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германия
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германия, украина, дроны
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, дроны
11:23 18.11.2024
 
СМИ: Украина получит ударные беспилотники, не поддающиеся РЭБ

Bild: Германия начнет поставки Украине ударных беспилотников, не поддающихся РЭБ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Германия начнет поставлять ударные беспилотники Helsing в Украину начиная с декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
В издании отметили, что данный тип беспилотников не поддается РЭБ, что дало им прозвище "мини-таурусы" из-за схожести с системой, предусмотренной в ракетах Taurus.
ВСУ получат четыре тысячи дронов, которые управляются искусственным интеллектом и имеют более чем в четыре раза больший радиус действия по сравнению с обычными беспилотниками. Они также способны переносить достаточное количество взрывчатки, для уничтожения танка или блиндажа, заключили в издании.
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ВооруженияГЕРМАНИЯУКРАИНАдроны
 
 
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