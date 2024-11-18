Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241118/dekarbonizatsiya-852900046.html
Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт
Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт - 18.11.2024, ПРАЙМ
Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт
Не только нефтегазовая отрасль, но и мир в целом разочарован в достижении целей по углеродной нейтральности, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T19:42+0300
2024-11-18T19:43+0300
энергетика
декарбонизация
альтернативная энергетика
возобновляемая энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Не только нефтегазовая отрасль, но и мир в целом разочарован в достижении целей по углеродной нейтральности, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Агентство Reuters утверждает, что международные нефтяные компании, включая BP, Shell и Equinor, которые ранее ставили амбициозные цели по энергетическому переходу, были вынуждены отказаться от них на фоне энергетического шока после начала конфликта на Украине и падения прибыльности многих проектов в области ВИЭ, особенно морских ветряных электростанций, из-за стремительно растущих затрат, проблем с цепочкой поставок и технических проблем. "В целом, не только в нефтегазовой отрасли мы сейчас наблюдаем разочарование в подходе к достижению целей декарбонизации: политики оказалось больше, чем реальных действий к решению проблемы, а синтетический "зеленый" контур экономики нуждается в переосмыслении и перенастройке", - прокомментировал Касаткин. По его словам, международные нефтяные мейджоры последнего десятилетия активно инвестировали в низкоуглеродные источники энергии и прочие проекты за периметром их традиционных операций для достижения целей углеродной нейтральности, которую фиксировали в своих стратегиях как одну из основных целей. Многие даже изменили свое позиционирование - с нефтегазовой компании на энергетическую. "Эти стратегии фактически были навязаны компаниям правительствами и финансовыми институтами западных стран, сформированных из нового поколения лидеров с крайне либеральными взглядами и не последовательным отношением к ключевым вызовам общества, в том числе, к зеленой повестке", - считает эксперт. Результатом реализации этих стратегий стали глобальная недоинвестированность в нефтедобычу, падение капитализаций компаний, снижение ВВП ряда развивающихся стран в регионах добычи, отставание в конкурентноспособности от лидеров крупнейших национальных компаний, которые были последовательны в инвестициях в добычу, отметил он. При этом, добавил Касаткин, существенно приблизиться к целям декарбонизации не удалось. При этом, в целом, экономика низкоуглеродных источников энергии очень относительная, подчеркнул Касаткин. "Сейчас компании выбирают взвешенный подход, когда достижение целей по декарбонизации достигается не резким сокращением инвестиций в добычу, а постепенным ростом инвестиций в развитие соответствующих технологий, который стимулируется обществом в лице государства, и внедрением этих технологий по мере достижения их зрелости и рентабельности", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20241116/ssha-852864448.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
декарбонизация, альтернативная энергетика, возобновляемая энергия
Энергетика, декарбонизация, Альтернативная энергетика, возобновляемая энергия
19:42 18.11.2024 (обновлено: 19:43 18.11.2024)
 
Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт

Касаткин: мир, не только нефтегаз, разочарован в достижении целей декарбонизации

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Не только нефтегазовая отрасль, но и мир в целом разочарован в достижении целей по углеродной нейтральности, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
Агентство Reuters утверждает, что международные нефтяные компании, включая BP, Shell и Equinor, которые ранее ставили амбициозные цели по энергетическому переходу, были вынуждены отказаться от них на фоне энергетического шока после начала конфликта на Украине и падения прибыльности многих проектов в области ВИЭ, особенно морских ветряных электростанций, из-за стремительно растущих затрат, проблем с цепочкой поставок и технических проблем.
"В целом, не только в нефтегазовой отрасли мы сейчас наблюдаем разочарование в подходе к достижению целей декарбонизации: политики оказалось больше, чем реальных действий к решению проблемы, а синтетический "зеленый" контур экономики нуждается в переосмыслении и перенастройке", - прокомментировал Касаткин.
По его словам, международные нефтяные мейджоры последнего десятилетия активно инвестировали в низкоуглеродные источники энергии и прочие проекты за периметром их традиционных операций для достижения целей углеродной нейтральности, которую фиксировали в своих стратегиях как одну из основных целей. Многие даже изменили свое позиционирование - с нефтегазовой компании на энергетическую.
"Эти стратегии фактически были навязаны компаниям правительствами и финансовыми институтами западных стран, сформированных из нового поколения лидеров с крайне либеральными взглядами и не последовательным отношением к ключевым вызовам общества, в том числе, к зеленой повестке", - считает эксперт.
Результатом реализации этих стратегий стали глобальная недоинвестированность в нефтедобычу, падение капитализаций компаний, снижение ВВП ряда развивающихся стран в регионах добычи, отставание в конкурентноспособности от лидеров крупнейших национальных компаний, которые были последовательны в инвестициях в добычу, отметил он. При этом, добавил Касаткин, существенно приблизиться к целям декарбонизации не удалось. При этом, в целом, экономика низкоуглеродных источников энергии очень относительная, подчеркнул Касаткин.
"Сейчас компании выбирают взвешенный подход, когда достижение целей по декарбонизации достигается не резким сокращением инвестиций в добычу, а постепенным ростом инвестиций в развитие соответствующих технологий, который стимулируется обществом в лице государства, и внедрением этих технологий по мере достижения их зрелости и рентабельности", - заключил эксперт.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
На Западе забеспокоились за энергетику США из-за одного решения России
16 ноября, 12:29
 
ЭнергетикадекарбонизацияАльтернативная энергетикавозобновляемая энергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала