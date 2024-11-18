https://1prime.ru/20241118/dekarbonizatsiya-852900046.html

Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт

Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт - 18.11.2024, ПРАЙМ

Мир в целом разочарован в достижении целей декарбонизации, считает эксперт

Не только нефтегазовая отрасль, но и мир в целом разочарован в достижении целей по углеродной нейтральности, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:42+0300

2024-11-18T19:42+0300

2024-11-18T19:43+0300

энергетика

декарбонизация

альтернативная энергетика

возобновляемая энергия

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Не только нефтегазовая отрасль, но и мир в целом разочарован в достижении целей по углеродной нейтральности, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Агентство Reuters утверждает, что международные нефтяные компании, включая BP, Shell и Equinor, которые ранее ставили амбициозные цели по энергетическому переходу, были вынуждены отказаться от них на фоне энергетического шока после начала конфликта на Украине и падения прибыльности многих проектов в области ВИЭ, особенно морских ветряных электростанций, из-за стремительно растущих затрат, проблем с цепочкой поставок и технических проблем. "В целом, не только в нефтегазовой отрасли мы сейчас наблюдаем разочарование в подходе к достижению целей декарбонизации: политики оказалось больше, чем реальных действий к решению проблемы, а синтетический "зеленый" контур экономики нуждается в переосмыслении и перенастройке", - прокомментировал Касаткин. По его словам, международные нефтяные мейджоры последнего десятилетия активно инвестировали в низкоуглеродные источники энергии и прочие проекты за периметром их традиционных операций для достижения целей углеродной нейтральности, которую фиксировали в своих стратегиях как одну из основных целей. Многие даже изменили свое позиционирование - с нефтегазовой компании на энергетическую. "Эти стратегии фактически были навязаны компаниям правительствами и финансовыми институтами западных стран, сформированных из нового поколения лидеров с крайне либеральными взглядами и не последовательным отношением к ключевым вызовам общества, в том числе, к зеленой повестке", - считает эксперт. Результатом реализации этих стратегий стали глобальная недоинвестированность в нефтедобычу, падение капитализаций компаний, снижение ВВП ряда развивающихся стран в регионах добычи, отставание в конкурентноспособности от лидеров крупнейших национальных компаний, которые были последовательны в инвестициях в добычу, отметил он. При этом, добавил Касаткин, существенно приблизиться к целям декарбонизации не удалось. При этом, в целом, экономика низкоуглеродных источников энергии очень относительная, подчеркнул Касаткин. "Сейчас компании выбирают взвешенный подход, когда достижение целей по декарбонизации достигается не резким сокращением инвестиций в добычу, а постепенным ростом инвестиций в развитие соответствующих технологий, который стимулируется обществом в лице государства, и внедрением этих технологий по мере достижения их зрелости и рентабельности", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241116/ssha-852864448.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

декарбонизация, альтернативная энергетика, возобновляемая энергия