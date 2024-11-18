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Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом

Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом - 18.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом

Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T10:25+0300

2024-11-18T10:25+0300

2024-11-18T10:25+0300

диабет

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территорияхОн также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.

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диабет, михаил мишустин, правительство рф