https://1prime.ru/20241118/diabet-852882646.html
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом - 18.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:25+0300
2024-11-18T10:25+0300
2024-11-18T10:25+0300
диабет
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83293/25/832932555_0:295:3071:2022_1920x0_80_0_0_a244de56c87983bcbba82a743db394fc.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территорияхОн также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
https://1prime.ru/20241118/neft-852880759.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83293/25/832932555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ffbbc639068cec7fbdaa479875b8854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диабет, михаил мишустин, правительство рф
диабет, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
Мишустин: Кабмин направит 5,5 млрд рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях
Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для "Транснефти"