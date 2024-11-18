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Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом - 18.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом
Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:25+0300
2024-11-18T10:25+0300
диабет
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территорияхОн также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
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диабет, михаил мишустин, правительство рф
диабет, Михаил Мишустин, Правительство РФ
10:25 18.11.2024
 
Кабмин направит 5,5 миллиарда рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом

Мишустин: Кабмин направит 5,5 млрд рублей регионам на борьбу с сахарным диабетом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Институт диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
 Институт диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях
Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
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