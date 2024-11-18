https://1prime.ru/20241118/duda-852891555.html

ВСУ не смогут атаковать Москву американскими ракетами ATACMS, заявил Дуда

ВСУ не смогут атаковать Москву американскими ракетами ATACMS, заявил Дуда - 18.11.2024, ПРАЙМ

ВСУ не смогут атаковать Москву американскими ракетами ATACMS, заявил Дуда

Киев не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург поставляемым США ракетами ATACMS, так как дальность их действия не превышает 300 километров, напомнил... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:15+0300

2024-11-18T15:15+0300

2024-11-18T15:16+0300

политика

польша

украина

анджей дуда

ракетные удары

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ВАРШАВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Киев не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург поставляемым США ракетами ATACMS, так как дальность их действия не превышает 300 километров, напомнил Президент Польши Анджей Дуда.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами. Дуда напомнил, что данные ракеты имеют дальность до 300 километров и они не способны "поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдаленные от Украины"."Это не те ракеты, которые можно применять по всей территории России", – добавил он. Вместе с тем Дуда похвалил Париж и Лондон за решение позволить Украине наносить удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow / SCALP. О таком решении сообщило в воскресенье издание Figaro, но позднее удалило эту информацию из статьи на своем сайте. МИД Франции в понедельник заявил, что Париж еще продолжает рассматривать возможность разрешения ВСУ бить этими ракетами вглубь российской территории. По словам Дуды, "очень хорошо, что к этому решению присоединились французские и британские союзники", так как у Киева есть ракеты также из этих стран. Он также выразил сожаление, что к данному решению не присоединился Берлин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России. Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241118/rakety-852889107.html

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польша, украина, анджей дуда, ракетные удары