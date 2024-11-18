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Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ
Туризм становится основой для развития городов и субъектов РФ, отрасль оказывает влияние на целый ряд сфер и открывает возможности для расширения... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:21+0300
2024-11-18T15:25+0300
экономика
россия
туризм
алексей дюмин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Туризм становится основой для развития городов и субъектов РФ, отрасль оказывает влияние на целый ряд сфер и открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест и реализации творческих инициатив, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. "Туризм становится одним из ключевых секторов российской экономики, основой для развития городов и целых субъектов РФ. Он открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест, реализации творческих инициатив", - сказал Дюмин, выступая на заседании Комиссии Государственного Совета РФ "Туризм". Он отметил, что масштабность задач в этой отрасли возрастает. "Отрасль оказывает существенное влияние на целый ряд сфер: транспорт, цифровизация, связь, строительство, сельское хозяйство", - добавил Дюмин. Кроме того, он указал на рост популярности устойчивого туризма и формирование круглогодичных центров притяжения – таких как, например, масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал". Также он напомнил, что главой государства поставлены задачи к 2030 году нарастить долю отрасли в ВВП до 5%, увеличить экспорт туристических услуг в 3 раза, а количество туристических поездок – до 140 миллионов. "Главные направления работы понятны. Первое — решение кадрового вопроса, второе – развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций, третье - вопросы транспорта. Без удобной логистики развитие туризма, особенно в отдаленных населенных пунктах, невозможно", - отметил Дюмин. "Четвертое – развитие современных технологий в сфере туризма: от экспресс-бронирования мест в отелях до получения информации о месте пребывания в режиме виртуальной реальности, а также персонального планирования с помощью ИИ", - добавил помощник президента. Он подчеркнул, что эти и другие задачи предстоит решать в рамках комиссии Госсовета "Туризм".
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россия, туризм, алексей дюмин
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Алексей Дюмин
15:21 18.11.2024 (обновлено: 15:25 18.11.2024)
 
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ

Дюмин: туризм становится основой для развития городов и субъектов РФ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Туризм становится основой для развития городов и субъектов РФ, отрасль оказывает влияние на целый ряд сфер и открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест и реализации творческих инициатив, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
"Туризм становится одним из ключевых секторов российской экономики, основой для развития городов и целых субъектов РФ. Он открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест, реализации творческих инициатив", - сказал Дюмин, выступая на заседании Комиссии Государственного Совета РФ "Туризм".
Он отметил, что масштабность задач в этой отрасли возрастает.
"Отрасль оказывает существенное влияние на целый ряд сфер: транспорт, цифровизация, связь, строительство, сельское хозяйство", - добавил Дюмин.
Кроме того, он указал на рост популярности устойчивого туризма и формирование круглогодичных центров притяжения – таких как, например, масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал".
Также он напомнил, что главой государства поставлены задачи к 2030 году нарастить долю отрасли в ВВП до 5%, увеличить экспорт туристических услуг в 3 раза, а количество туристических поездок – до 140 миллионов.
"Главные направления работы понятны. Первое — решение кадрового вопроса, второе – развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций, третье - вопросы транспорта. Без удобной логистики развитие туризма, особенно в отдаленных населенных пунктах, невозможно", - отметил Дюмин.
"Четвертое – развитие современных технологий в сфере туризма: от экспресс-бронирования мест в отелях до получения информации о месте пребывания в режиме виртуальной реальности, а также персонального планирования с помощью ИИ", - добавил помощник президента.
Он подчеркнул, что эти и другие задачи предстоит решать в рамках комиссии Госсовета "Туризм".
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