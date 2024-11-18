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Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России
Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России - 18.11.2024, ПРАЙМ
Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России
Египет планирует рассмотреть вопрос ратификации соглашения о строительстве российской промышленной зоны в ближайшее время, рассказал журналистам министр... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:43+0300
2024-11-18T17:43+0300
2024-11-18T17:43+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Египет планирует рассмотреть вопрос ратификации соглашения о строительстве российской промышленной зоны в ближайшее время, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Мы ждем ратификации соглашения со стороны Египта. Во время встречи в Казани президент Ас-Сиси говорил о том, что этот вопрос будет в ближайшее время рассмотрен на сессии парламента", — сказал министр. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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россия, египет
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ
Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России
Алиханов: Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Египет планирует рассмотреть вопрос ратификации соглашения о строительстве российской промышленной зоны в ближайшее время, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Мы ждем ратификации соглашения со стороны Египта. Во время встречи в Казани президент Ас-Сиси говорил о том, что этот вопрос будет в ближайшее время рассмотрен на сессии парламента", — сказал министр.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке.
В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
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