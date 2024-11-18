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"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте
"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте
Российские военные доминируют на всей линии фронта, заявил аналитик Джордж Баррос в интервью CNN. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:43+0300
2024-11-18T11:43+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские военные доминируют на всей линии фронта, заявил аналитик Джордж Баррос в интервью CNN."Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - сказано в сообщении.Согласно автору материала, Украина остается в оборонительной позиции. Особенно сложная ситуация сложилась вокруг Купянска, который находится на пересечении ключевых маршрутов снабжения и реки, и его захват упростит дальнейшее продвижение российских войск.В связи с этим, украинская армия надеется на поддержку союзников, но победа Трампа на президентских выборах может лишить Киев и этого, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
11:43 18.11.2024
 
"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте

CNN: по всей линии фронта преимущество остается на стороне России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские военные доминируют на всей линии фронта, заявил аналитик Джордж Баррос в интервью CNN.
"Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - сказано в сообщении.
Согласно автору материала, Украина остается в оборонительной позиции. Особенно сложная ситуация сложилась вокруг Купянска, который находится на пересечении ключевых маршрутов снабжения и реки, и его захват упростит дальнейшее продвижение российских войск.
В связи с этим, украинская армия надеется на поддержку союзников, но победа Трампа на президентских выборах может лишить Киев и этого, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУ
 
 
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