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"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте

"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Преимущество везде": в ВСУ забили тревогу из-за происходящего на фронте

Российские военные доминируют на всей линии фронта, заявил аналитик Джордж Баррос в интервью CNN. | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:43+0300

2024-11-18T11:43+0300

2024-11-18T11:43+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские военные доминируют на всей линии фронта, заявил аналитик Джордж Баррос в интервью CNN."Плохие новости продолжают поступать. Куда бы Киев ни посмотрел, у Москвы, похоже, есть преимущество. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины", - сказано в сообщении.Согласно автору материала, Украина остается в оборонительной позиции. Особенно сложная ситуация сложилась вокруг Купянска, который находится на пересечении ключевых маршрутов снабжения и реки, и его захват упростит дальнейшее продвижение российских войск.В связи с этим, украинская армия надеется на поддержку союзников, но победа Трампа на президентских выборах может лишить Киев и этого, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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