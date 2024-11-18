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ФСБ задержала украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсий - 18.11.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсий
ФСБ задержала украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсий - 18.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсий
В Калужской области силовики задержали гражданина России, который изготавливал бомбы для диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб. Об этом говорится в | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:56+0300
2024-11-18T09:56+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В Калужской области силовики задержали гражданина России, который изготавливал бомбы для диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что агент был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года и оборудовал лабораторию по производству взрывчатых веществ в своем загородном доме.Изготовленные бомбы были переданы другим агентам для проведения диверсионных актов в Белгороде и Брянске во время выборов президента в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.В процессе задержания было изъято готовое взрывное устройство, компоненты для взрывчатки, оружие, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. В ФСБ подчеркнули, что изъятое оружие будет направлено на экспертизу. В отношении задержанного агента возбуждено уголовное дело.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:56 18.11.2024
 
ФСБ задержала украинского агента, изготавливавшего бомбы для диверсий

В Калужской области задержали украинского агента, готовившего бомбы для терактов

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В Калужской области силовики задержали гражданина России, который изготавливал бомбы для диверсий и терактов по заказу украинских спецслужб. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что агент был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года и оборудовал лабораторию по производству взрывчатых веществ в своем загородном доме.
Изготовленные бомбы были переданы другим агентам для проведения диверсионных актов в Белгороде и Брянске во время выборов президента в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.
В процессе задержания было изъято готовое взрывное устройство, компоненты для взрывчатки, оружие, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. В ФСБ подчеркнули, что изъятое оружие будет направлено на экспертизу. В отношении задержанного агента возбуждено уголовное дело.
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