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Эксперт объяснил, кому "Газпром" перепродаст "австрийский" газ

Эксперт объяснил, кому "Газпром" перепродаст "австрийский" газ - 18.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, кому "Газпром" перепродаст "австрийский" газ

"Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину, решение останется за российской компанией, такое... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:38+0300

2024-11-18T08:38+0300

2024-11-18T08:38+0300

энергетика

газпром

газ

австрия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину, решение останется за российской компанией, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее, 13 ноября, OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 миллионов кубометров, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 миллиардов кубометров, отметил Юшков. Это соответствует примерно 40-45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину. При этом для Австрии российский газ "закрывал около 80% поставок", добавил он. "Конечно, это проблема теперь для Австрии. Зачем они на это пошли?" – задался вопросом эксперт. Объяснения австрийской компании он назвал непонятными. "Как это улучшит ваше (OMV – ред.) экономическое положение, если вы и долг, который арбитраж рассчитал в пользу OMV, не вернете, и текущие поставки от "Газпрома" получать не будете?" – продолжил он. Ранее арбитражный суд Северо-Западного округа запретил OMV продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. Скорее всего, Австрии надо будет найти дорогого поставщика сжиженного природного газа, который стоит дороже контрактных поставок "Газпрома", предположил Юшков. "Теоретически "Газпром" мог бы перераспределять, например, больше отгружая в адрес словацких компаний. Они могли бы даже реэкспортировать газ в Австрию. Но посмотрим, какое решение примет "Газпром", – сказал он. Если компания будет сокращать объемы прокачки через Украину и встанет в принципиальную позицию, цена на газ в Европе вырастет, проложил эксперт. "OMV и соседи пострадают от подорожавших цен в Европе", – подчеркнул Юшков.

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газпром, газ, австрия