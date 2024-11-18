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Потребление газа в ЕС выросло второй месяц подряд
Потребление газа в ЕС выросло второй месяц подряд - 18.11.2024, ПРАЙМ
Потребление газа в ЕС выросло второй месяц подряд
Страны ЕС в октябре увеличили потребление газа на 5,5% в годовом выражении, до 23,5 миллиарда кубометров, это второй месяц роста после снижения в течение семи... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:59+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны ЕС в октябре увеличили потребление газа на 5,5% в годовом выражении, до 23,5 миллиарда кубометров, это второй месяц роста после снижения в течение семи месяцев подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В октябре 2024 года потребление газа в ЕС второй раз подряд увеличилось по сравнению с предыдущим годом - на 5,5%, достигнув 23,5 миллиарда кубометров, после семи месяцев снижения. Этот рост был в основном за счет промышленного сектора, причем в основных промышленно развитых европейских странах наблюдалось оживление, поддерживаемое снижением цен на газ", - говорится в докладе. Однако, отмечается в нем, несмотря на то, что общее производство электроэнергии в ЕС выросло на 1% в годовом исчислении, до 200 ТВт.ч, потребление газа в секторе производства электроэнергии снизилось на 8% за счет роста выработки гидро-, солнечных и атомных электростанций. "По данным службы мониторинга климата ЕС Copernicus, октябрь 2024 года стал вторым самым теплым октябрем в мире, а средняя температура поверхности воздуха на 0,80 °C выше нормы 1991-2020 годов", - добавляется в докладе. С января по октябрь же потребление газа в ЕС снизилось на 2% в годовом исчислении и достигло 238 миллиардов кубометров.
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ес, газ
Потребление газа в ЕС выросло второй месяц подряд
ФСЭГ: потребление газа в ЕС в октябре выросло второй месяц подряд, на 5,5%
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Страны ЕС в октябре увеличили потребление газа на 5,5% в годовом выражении, до 23,5 миллиарда кубометров, это второй месяц роста после снижения в течение семи месяцев подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В октябре 2024 года потребление газа в ЕС второй раз подряд увеличилось по сравнению с предыдущим годом - на 5,5%, достигнув 23,5 миллиарда кубометров, после семи месяцев снижения. Этот рост был в основном за счет промышленного сектора, причем в основных промышленно развитых европейских странах наблюдалось оживление, поддерживаемое снижением цен на газ", - говорится в докладе.
Однако, отмечается в нем, несмотря на то, что общее производство электроэнергии в ЕС выросло на 1% в годовом исчислении, до 200 ТВт.ч, потребление газа в секторе производства электроэнергии снизилось на 8% за счет роста выработки гидро-, солнечных и атомных электростанций.
"По данным службы мониторинга климата ЕС Copernicus, октябрь 2024 года стал вторым самым теплым октябрем в мире, а средняя температура поверхности воздуха на 0,80 °C выше нормы 1991-2020 годов", - добавляется в докладе.
С января по октябрь же потребление газа в ЕС снизилось на 2% в годовом исчислении и достигло 238 миллиардов кубометров.
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