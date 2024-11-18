https://1prime.ru/20241118/gaz-852896838.html
Назван фактор, при котором газ подорожает выше 500 долларов за тысячу кубов
Назван фактор, при котором газ подорожает выше 500 долларов за тысячу кубов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Назван фактор, при котором газ подорожает выше 500 долларов за тысячу кубов
Частичный отказ Евросоюза от трубопроводного газа и введение санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к тому, что биржевые цены... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T17:49+0300
2024-11-18T17:49+0300
2024-11-18T17:49+0300
экономика
газ
спг
мировые цены на газ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Частичный отказ Евросоюза от трубопроводного газа и введение санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к тому, что биржевые цены долгосрочно закрепятся на уровне выше 500 долларов за тысячу кубометров, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Франция с начала года импортировала больше российского СПГ, чем за любой другой год с момента старта поставок в 2018 году, ранее в понедельник писало агентство Блумберг. Особенно резко увеличились поставки на терминал в Дюнкерке, расположенный недалеко от бельгийской границы. "В более отдаленной перспективе частичное прекращение действия трубопроводных контрактов наряду с гипотетическим запретом на российский СПГ заставит котировки на хабе TTF в Нидерландах долгосрочно закрепиться выше 500 долларов за тысячу кубометров", - сказал собеседник агентства. Комментируя текущий рост поставок российского СПГ в европейские страны, Миронюк отметил, что высокие объемы напрямую связаны с возможными санкциями на СПГ из России. Перед введением "потолка" цен на нефть страны ЕС также существенно увеличивали закупки, напомнил он. Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. В начале весны 2022 года биржевые котировки газа достигли исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров. В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ПРАЙМ
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газ, спг, мировые цены на газ
Экономика, Газ, СПГ, мировые цены на газ
Назван фактор, при котором газ подорожает выше 500 долларов за тысячу кубов
Миронюк: цены на газ будут выше $500 за тыс кубов при отказе ЕС от СПГ из России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Частичный отказ Евросоюза от трубопроводного газа и введение санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России приведут к тому, что биржевые цены долгосрочно закрепятся на уровне выше 500 долларов за тысячу кубометров, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Франция с начала года импортировала больше российского СПГ, чем за любой другой год с момента старта поставок в 2018 году, ранее в понедельник писало агентство Блумберг. Особенно резко увеличились поставки на терминал в Дюнкерке, расположенный недалеко от бельгийской границы.
"В более отдаленной перспективе частичное прекращение действия трубопроводных контрактов наряду с гипотетическим запретом на российский СПГ заставит котировки на хабе TTF в Нидерландах долгосрочно закрепиться выше 500 долларов за тысячу кубометров", - сказал собеседник агентства.
Комментируя текущий рост поставок российского СПГ в европейские страны, Миронюк отметил, что высокие объемы напрямую связаны с возможными санкциями на СПГ из России. Перед введением "потолка" цен на нефть страны ЕС также существенно увеличивали закупки, напомнил он.
Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. В начале весны 2022 года биржевые котировки газа достигли исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров.
В РФ не раз обращали внимание на то, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Европа сократила импорт СПГ на 20%