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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 516 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 516 долларов за тысячу кубометров - 18.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 516 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 2% – 516 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника поднялись на 2% – 516 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 490,7 доллара (-3,4%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом в понедельник. Последние фьючерсы торговались по 516,1 доллара (+1,6%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 508,2 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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биржевые торги, газ, биржа ice