https://1prime.ru/20241118/gazoprovod-852902675.html

Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий

Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий - 18.11.2024, ПРАЙМ

Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий

Газопровод "Волхов – Мурманск" для проекта "Новатэка" "Мурманский СПГ" попал в перечень для строительства субъектами естественной монополии в сфере... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T23:16+0300

2024-11-18T23:16+0300

2024-11-18T23:19+0300

экономика

россия

монополия

газопровод

https://cdnn.1prime.ru/img/83533/90/835339088_0:114:2981:1791_1920x0_80_0_0_b57e2119ddfa807177b67412b2459e76.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Газопровод "Волхов – Мурманск" для проекта "Новатэка" "Мурманский СПГ" попал в перечень для строительства субъектами естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, следует из распоряжения правительства. Согласно документу, в перечень магистральных газопроводов, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту которых осуществляют субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, вошел магистральный газопровод "Волхов – Мурманск". Также в перечень включены магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана, система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", "Газопровод "Волхов – Сегежа – Костомукша". Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в октябре прошлого года сообщил, что его компания построит газопровод "Волхов – Мурманск" протяженностью порядка 1300 километров для подачи газа для строящегося завода "Новатэка" "Мурманский СПГ". Мощность газопровода составит около 40 миллиардов кубометров в год. "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планировалось ввести в работу в 2027 и 2029 годах. Проектные решения по газопроводу "Волхов – Мурманск" находятся в разработке, сообщал в октябре прошлого года экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов в марте текущего года уточнял, что строительство газопровода–отвода "Волхов – Мурманск" уже началось.

https://1prime.ru/20241109/shtaynmayer-852707862.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монополия, газопровод