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Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий
Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий - 18.11.2024, ПРАЙМ
Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий
Газопровод "Волхов – Мурманск" для проекта "Новатэка" "Мурманский СПГ" попал в перечень для строительства субъектами естественной монополии в сфере... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T23:16+0300
2024-11-18T23:19+0300
экономика
россия
монополия
газопровод
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Газопровод "Волхов – Мурманск" для проекта "Новатэка" "Мурманский СПГ" попал в перечень для строительства субъектами естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, следует из распоряжения правительства. Согласно документу, в перечень магистральных газопроводов, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту которых осуществляют субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, вошел магистральный газопровод "Волхов – Мурманск". Также в перечень включены магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана, система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", "Газопровод "Волхов – Сегежа – Костомукша". Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в октябре прошлого года сообщил, что его компания построит газопровод "Волхов – Мурманск" протяженностью порядка 1300 километров для подачи газа для строящегося завода "Новатэка" "Мурманский СПГ". Мощность газопровода составит около 40 миллиардов кубометров в год. "Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планировалось ввести в работу в 2027 и 2029 годах. Проектные решения по газопроводу "Волхов – Мурманск" находятся в разработке, сообщал в октябре прошлого года экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов в марте текущего года уточнял, что строительство газопровода–отвода "Волхов – Мурманск" уже началось.
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россия, монополия, газопровод
Экономика, РОССИЯ, монополия, газопровод
23:16 18.11.2024 (обновлено: 23:19 18.11.2024)
 
Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в перечень для естественных монополий

Газопровод "Волхов – Мурманск" внесли в список создания естественными монополями

© РИА Новости . Александр Гращенков | Перейти в медиабанкПартия труб большого диаметра
Партия труб большого диаметра - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Александр Гращенков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Газопровод "Волхов – Мурманск" для проекта "Новатэка" "Мурманский СПГ" попал в перечень для строительства субъектами естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, следует из распоряжения правительства.
Согласно документу, в перечень магистральных газопроводов, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту которых осуществляют субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, вошел магистральный газопровод "Волхов – Мурманск".
Также в перечень включены магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана, система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", "Газопровод "Волхов – Сегежа – Костомукша".
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в октябре прошлого года сообщил, что его компания построит газопровод "Волхов – Мурманск" протяженностью порядка 1300 километров для подачи газа для строящегося завода "Новатэка" "Мурманский СПГ". Мощность газопровода составит около 40 миллиардов кубометров в год.
"Новатэк" планирует построить в поселке Белокаменка Мурманской области завод СПГ мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект предполагает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планировалось ввести в работу в 2027 и 2029 годах.
Проектные решения по газопроводу "Волхов – Мурманск" находятся в разработке, сообщал в октябре прошлого года экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов в марте текущего года уточнял, что строительство газопровода–отвода "Волхов – Мурманск" уже началось.
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