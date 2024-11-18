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В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России
В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Госдеп США сейчас не может подтвердить разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил в понедельник официальный... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T22:04+0300
2024-11-18T22:33+0300
политика
сша
госдеп
поддержка украины
россия
ракетные удары
всу
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США сейчас не может подтвердить разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня", — сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить снятие для Киева ограничений на удары территории РФ. Миллер добавил, что США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время. При этом официальный представитель Госдепа отказался говорить о реакции Вашингтона на возможный ответ Москвы в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Он назвал такую ситуацию гипотетической и добавил, что не станет делать никаких прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.Ранее в понедельник представитель Минобороны США сообщил РИА Новости, что Пентагон сейчас не может официально подтвердить разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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сша, госдеп, поддержка украины, россия, ракетные удары, всу
Политика, США, Госдеп, поддержка Украины, РОССИЯ, ракетные удары, ВСУ
22:04 18.11.2024 (обновлено: 22:33 18.11.2024)
 
В Госдепе США не подтвердили разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Миллер: Госдеп США не может подтвердить разрешение Киеву бить вглубь России

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США сейчас не может подтвердить разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
"У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня", — сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить снятие для Киева ограничений на удары территории РФ.
Миллер добавил, что США продолжат адаптировать и изменять предоставляемые Украине вооружения в подходящее для этого время.
При этом официальный представитель Госдепа отказался говорить о реакции Вашингтона на возможный ответ Москвы в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Он назвал такую ситуацию гипотетической и добавил, что не станет делать никаких прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.
Ранее в понедельник представитель Минобороны США сообщил РИА Новости, что Пентагон сейчас не может официально подтвердить разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
В МИД предупредили о последствиях нанесения Киевом ударов вглубь России
20:12
 
ПолитикаСШАГосдепподдержка УкраиныРОССИЯракетные ударыВСУ
 
 
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