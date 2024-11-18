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Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов - 18.11.2024, ПРАЙМ

Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК страны заявила, что не признает итоги парламентских выборов, по которым победила... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T19:30+0300

2024-11-18T19:30+0300

2024-11-18T19:35+0300

политика

грузия

саломе зурабишвили

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК страны заявила, что не признает итоги парламентских выборов, по которым победила правящая партия "Грузинская мечта". "Приговор вынесен, выборы не состоялись", — заявила она в ходе брифинга и добавила, что выборы также не признает большая часть граждан Грузии, оппозиционные партии и неправительственные организации. Президент добавила, что на выборах нарушалось конституционное право, в том числе, конфиденциальность голосования. Она предложила назначить новые парламентские выборы. По ее мнению, они должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.Зурабишвили сообщила, что внесет во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование. При этом под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в за границей.Кроме того, она считает, что Грузии "грозит опасность, одна из них — дестабилизация".ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол состоявшихся 26 октября парламентских выборов. По нему победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента страны. Если же президент откажется созывать парламент, то законодательный орган соберется самостоятельно. По мнению грузинских оппозиционеров, итоги выборов были сфальсифицированы. Они требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с этими утверждениями оппозиционеров, но большинство из них отказались сотрудничать с ведомством.

https://1prime.ru/20241106/gruziya-852653474.html

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грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы