Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241118/gruziya-852899706.html
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов - 18.11.2024, ПРАЙМ
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК страны заявила, что не признает итоги парламентских выборов, по которым победила... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T19:30+0300
2024-11-18T19:35+0300
политика
грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/41/840564125_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_776de25684a6f33b93e7a433648a010f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК страны заявила, что не признает итоги парламентских выборов, по которым победила правящая партия "Грузинская мечта". "Приговор вынесен, выборы не состоялись", — заявила она в ходе брифинга и добавила, что выборы также не признает большая часть граждан Грузии, оппозиционные партии и неправительственные организации. Президент добавила, что на выборах нарушалось конституционное право, в том числе, конфиденциальность голосования. Она предложила назначить новые парламентские выборы. По ее мнению, они должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.Зурабишвили сообщила, что внесет во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование. При этом под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в за границей.Кроме того, она считает, что Грузии "грозит опасность, одна из них — дестабилизация".ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол состоявшихся 26 октября парламентских выборов. По нему победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента страны. Если же президент откажется созывать парламент, то законодательный орган соберется самостоятельно. По мнению грузинских оппозиционеров, итоги выборов были сфальсифицированы. Они требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с этими утверждениями оппозиционеров, но большинство из них отказались сотрудничать с ведомством.
https://1prime.ru/20241106/gruziya-852653474.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/41/840564125_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_f8d8d4f4358204703e365ca98b2d55fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы
Политика, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, парламентские выборы
19:30 18.11.2024 (обновлено: 19:35 18.11.2024)
 
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не признает итоги выборов в парламент

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после опубликованных итоговых данных ЦИК страны заявила, что не признает итоги парламентских выборов, по которым победила правящая партия "Грузинская мечта".
"Приговор вынесен, выборы не состоялись", — заявила она в ходе брифинга и добавила, что выборы также не признает большая часть граждан Грузии, оппозиционные партии и неправительственные организации.
Президент добавила, что на выборах нарушалось конституционное право, в том числе, конфиденциальность голосования.
Она предложила назначить новые парламентские выборы. По ее мнению, они должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.
Зурабишвили сообщила, что внесет во вторник иск в Конституционный суд с жалобой о нарушении конфиденциальности и права на всеобщее голосование. При этом под правом на всеобщее голосование она подразумевает то, что эмигрантам было ограничено право на голосование в за границей.
Кроме того, она считает, что Грузии "грозит опасность, одна из них — дестабилизация".
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол состоявшихся 26 октября парламентских выборов. По нему победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента страны. Если же президент откажется созывать парламент, то законодательный орган соберется самостоятельно.
По мнению грузинских оппозиционеров, итоги выборов были сфальсифицированы. Они требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с этими утверждениями оппозиционеров, но большинство из них отказались сотрудничать с ведомством.
Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре
6 ноября, 22:03
 
ПолитикаГРУЗИЯСаломе Зурабишвилипарламентские выборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала