https://1prime.ru/20241118/inflyatsiya-852898586.html

Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года

Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года - 18.11.2024, ПРАЙМ

Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года

Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам текущего года на уровне 8–8,5%, опубликованный на последнем заседании, в октябре, следует из... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:42+0300

2024-11-18T18:42+0300

2024-11-18T18:44+0300

банк россии

россия

инфляция в россии

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам текущего года на уровне 8–8,5%, опубликованный на последнем заседании, в октябре, следует из материалов регулятора о динамике потребительских цен за октябрь. "Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - считает ЦБ. Таким образом, регулятор подтвердил свой прогноз инфляции на 2024 и последующие годы, представленный по итогам заседания совета директоров 25 октября. По итогам сентября, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. "В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем. Замедление связано со снижением цен на услуги туризма и пассажирского транспорта, динамика цен на которые сильно меняется от месяца к месяцу. При этом большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг", - также говорится в информационно-аналитическом комментарии. Отмечается, что устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. А для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому уровню 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса.

https://1prime.ru/20241115/balans-852837212.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция в россии, экономика рф