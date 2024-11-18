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Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года
Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года - 18.11.2024, ПРАЙМ
Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года
Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам текущего года на уровне 8–8,5%, опубликованный на последнем заседании, в октябре, следует из... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:42+0300
2024-11-18T18:44+0300
банк россии
россия
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам текущего года на уровне 8–8,5%, опубликованный на последнем заседании, в октябре, следует из материалов регулятора о динамике потребительских цен за октябрь. "Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - считает ЦБ. Таким образом, регулятор подтвердил свой прогноз инфляции на 2024 и последующие годы, представленный по итогам заседания совета директоров 25 октября. По итогам сентября, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%. "В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем. Замедление связано со снижением цен на услуги туризма и пассажирского транспорта, динамика цен на которые сильно меняется от месяца к месяцу. При этом большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг", - также говорится в информационно-аналитическом комментарии. Отмечается, что устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. А для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому уровню 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса.
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россия, инфляция в россии, экономика рф
Банк России, РОССИЯ, инфляция в России, экономика РФ
18:42 18.11.2024 (обновлено: 18:44 18.11.2024)
 
Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам года

Банк России сохранил прогноз по инфляции в стране на 2024 год на уровне 8–8,5%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз величины инфляции в стране по итогам текущего года на уровне 8–8,5%, опубликованный на последнем заседании, в октябре, следует из материалов регулятора о динамике потребительских цен за октябрь.
"Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - считает ЦБ.
Таким образом, регулятор подтвердил свой прогноз инфляции на 2024 и последующие годы, представленный по итогам заседания совета директоров 25 октября.
По итогам сентября, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 8,54% с 8,63% месяцем ранее. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 21% с 19%. Текущий прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает инфляцию по итогам года на уровне 7,3%.
"В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем. Замедление связано со снижением цен на услуги туризма и пассажирского транспорта, динамика цен на которые сильно меняется от месяца к месяцу. При этом большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг", - также говорится в информационно-аналитическом комментарии.
Отмечается, что устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. А для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому уровню 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса.
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