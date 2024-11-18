https://1prime.ru/20241118/kabel-852892347.html
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией
На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:37+0300
2024-11-18T15:37+0300
2024-11-18T15:37+0300
происшествия
финляндия
германия
интернет-кабель
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0d9c0145d992c9d8f4b0281d82961ca6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в понедельник финская компания-оператор Cinia Oy. Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за не услуги, предоставляемые по кабелю C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании. C-Lion1 является первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
https://1prime.ru/20241111/perevozki-852740816.html
финляндия
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_15:0:942:695_1920x0_80_0_0_691e75fb908ae4ba0b222c12085d8924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, германия, интернет-кабель
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, интернет-кабель
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией
Cinia Oy: кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1 вышел из строя
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в понедельник финская компания-оператор Cinia Oy.
Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за не услуги, предоставляемые по кабелю C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании.
C-Lion1 является первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США