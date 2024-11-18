Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241118/kabel-852892347.html
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией
На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T15:37+0300
2024-11-18T15:37+0300
происшествия
финляндия
германия
интернет-кабель
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0d9c0145d992c9d8f4b0281d82961ca6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в понедельник финская компания-оператор Cinia Oy. Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за не услуги, предоставляемые по кабелю C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании. C-Lion1 является первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
https://1prime.ru/20241111/perevozki-852740816.html
финляндия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/82/762408241_15:0:942:695_1920x0_80_0_0_691e75fb908ae4ba0b222c12085d8924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, германия, интернет-кабель
Происшествия, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, интернет-кабель
15:37 18.11.2024
 
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией

Cinia Oy: кабель связи между Финляндией и Германией C-Lion1 вышел из строя

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в понедельник финская компания-оператор Cinia Oy.
Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за не услуги, предоставляемые по кабелю C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании.
C-Lion1 является первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США
11 ноября, 17:12
 
ПроисшествияФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯинтернет-кабель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала