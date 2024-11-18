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В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией

В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией

На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T15:37+0300

2024-11-18T15:37+0300

2024-11-18T15:37+0300

происшествия

финляндия

германия

интернет-кабель

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На одном из участков подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией была обнаружена неисправность и он выведен из строя, сообщила в понедельник финская компания-оператор Cinia Oy. Отмечается, что неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за не услуги, предоставляемые по кабелю C-Lion1, не работают. Причина неисправности выясняется", - говорится в сообщении на сайте компании. C-Lion1 является первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.

https://1prime.ru/20241111/perevozki-852740816.html

финляндия

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финляндия, германия, интернет-кабель