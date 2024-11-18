https://1prime.ru/20241118/kabel-852901476.html
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи - 18.11.2024, ПРАЙМ
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи
Берлин и Хельсинки выразили глубокую обеспокоенность по поводу повреждения подводного кабеля связи, который проходит между двумя государствами в Балтийском... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T21:23+0300
2024-11-18T21:23+0300
2024-11-18T21:23+0300
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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Берлин и Хельсинки выразили глубокую обеспокоенность по поводу повреждения подводного кабеля связи, который проходит между двумя государствами в Балтийском море, ведется тщательное расследование. Об этом сказано в совместном заявлении сторон, опубликованном на официальном портале МИД Германии. Также отмечается, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении и говорит о нестабильности нашего времени.
https://1prime.ru/20241118/kabel-852892347.html
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Происшествия, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, связь
Берлин и Хельсинки расследуют повреждение подводного кабеля связи
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи на Балтике
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Берлин и Хельсинки выразили глубокую обеспокоенность по поводу повреждения подводного кабеля связи, который проходит между двумя государствами в Балтийском море, ведется тщательное расследование. Об этом сказано в совместном заявлении сторон, опубликованном на официальном портале МИД Германии.
Также отмечается, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении и говорит о нестабильности нашего времени.
В Финляндии заявили о выходе из строя кабеля связи с Германией