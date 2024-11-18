https://1prime.ru/20241118/kaspersky-852899055.html
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium
Зачастую под видом подарка в виде подписки Telegram Premium жертву заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере,... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T18:55+0300
2024-11-18T18:55+0300
2024-11-18T18:57+0300
kaspersky
россия
мошенники
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/37/840903730_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ed60f73363b56560d6914ac8802bcbeb.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Зачастую под видом подарка в виде подписки Telegram Premium жертву заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова. "Зачастую под таким предлогом людей заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере", - сказала она, комментируя фишинговую схему в виде подарка подписки Telegram Premium. По ее словам, людей могут просить авторизоваться якобы для того, чтобы подтвердить, что подарок получит тот человек, которому он предназначается. Однако если жертва введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта в мессенджере – номер телефона, пароль и код подтверждения – они уйдут злоумышленникам, добавила она. Свистунова отметила, что вероятно, актуальность этой легенды связана с тем, что подписка Telegram Premium становится все более популярной среди русскоязычной аудитории. При этом ссылка, ведущая на поддельную страницу, может выглядеть правдоподобно, однако на деле в нее будет "зашита" фишинговая ссылка. Чтобы распознать "вшитую" ссылку с телефона, пользователю нужно зажать ее, тогда мессенджер покажет оригинальную ссылку. "Если она не совпадает с тем, что изначально было в сообщении – стоит задуматься", - добавила эксперт. Она порекомендовала критически относиться к крайне щедрым предложениям, перепроверять информацию, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах.
https://1prime.ru/20241116/moshenniki-852864178.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84090/37/840903730_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_7e60f3da26f24d9dff459fe323b30a41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
kaspersky, россия, мошенники, мошеннические схемы
kaspersky, РОССИЯ, мошенники, мошеннические схемы
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium
Kaspersky: мошенники используют схему обмана по видом подписки Telegram Premium
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Зачастую под видом подарка в виде подписки Telegram Premium жертву заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
"Зачастую под таким предлогом людей заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере", - сказала она, комментируя фишинговую схему в виде подарка подписки Telegram Premium.
По ее словам, людей могут просить авторизоваться якобы для того, чтобы подтвердить, что подарок получит тот человек, которому он предназначается. Однако если жертва введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта в мессенджере – номер телефона, пароль и код подтверждения – они уйдут злоумышленникам, добавила она.
Свистунова отметила, что вероятно, актуальность этой легенды связана с тем, что подписка Telegram Premium становится все более популярной среди русскоязычной аудитории. При этом ссылка, ведущая на поддельную страницу, может выглядеть правдоподобно, однако на деле в нее будет "зашита" фишинговая ссылка.
Чтобы распознать "вшитую" ссылку с телефона, пользователю нужно зажать ее, тогда мессенджер покажет оригинальную ссылку. "Если она не совпадает с тем, что изначально было в сообщении – стоит задуматься", - добавила эксперт.
Она порекомендовала критически относиться к крайне щедрым предложениям, перепроверять информацию, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах.
Неожиданный подарок. Мошенники придумали новую схему обмана