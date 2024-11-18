https://1prime.ru/20241118/kaspersky-852899055.html

В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium

В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium

Зачастую под видом подарка в виде подписки Telegram Premium жертву заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T18:55+0300

2024-11-18T18:55+0300

2024-11-18T18:57+0300

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россия

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мошеннические схемы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Зачастую под видом подарка в виде подписки Telegram Premium жертву заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова. "Зачастую под таким предлогом людей заманивают на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницу авторизации в мессенджере", - сказала она, комментируя фишинговую схему в виде подарка подписки Telegram Premium. По ее словам, людей могут просить авторизоваться якобы для того, чтобы подтвердить, что подарок получит тот человек, которому он предназначается. Однако если жертва введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта в мессенджере – номер телефона, пароль и код подтверждения – они уйдут злоумышленникам, добавила она. Свистунова отметила, что вероятно, актуальность этой легенды связана с тем, что подписка Telegram Premium становится все более популярной среди русскоязычной аудитории. При этом ссылка, ведущая на поддельную страницу, может выглядеть правдоподобно, однако на деле в нее будет "зашита" фишинговая ссылка. Чтобы распознать "вшитую" ссылку с телефона, пользователю нужно зажать ее, тогда мессенджер покажет оригинальную ссылку. "Если она не совпадает с тем, что изначально было в сообщении – стоит задуматься", - добавила эксперт. Она порекомендовала критически относиться к крайне щедрым предложениям, перепроверять информацию, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах.

https://1prime.ru/20241116/moshenniki-852864178.html

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kaspersky, россия, мошенники, мошеннические схемы