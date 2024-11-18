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В Москве вынесли приговор трем похитителям средств у банков

В Москве вынесли приговор трем похитителям средств у банков - 18.11.2024, ПРАЙМ

В Москве вынесли приговор трем похитителям средств у банков

Басманный районный суд приговорил к заключению на срок от 14 до 17 лет трех участников аферы, похитивших имущество двух банков более чем на 10 миллиардов... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T14:27+0300

2024-11-18T14:27+0300

2024-11-18T14:28+0300

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Басманный районный суд приговорил к заключению на срок от 14 до 17 лет трех участников аферы, похитивших имущество двух банков более чем на 10 миллиардов рублей, сообщает прокуратура Москвы. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа, Басманный районный суд вынес приговор в отношении троих участников преступного сообщества, жителей столичного региона: 39-летней ранее судимой Натальи Петренко, 45-летнего Дениса Макарцева и 46-летнего Станислава Шеловских", - говорится в сообщении. Суд приговорил Шеловских к 17 годам колонии строгого режима, Петренко – к 15 годам колонии общего режима, Макарцева – к 14 годам колонии строгого режима. Также суд лишил Шеловских права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в финансово-кредитных учреждениях и организациях в течение 2 лет. Как было установлено в суде, бывший вице-президент одного из кредитных учреждений Шеловских и бывший зампредседателя правления банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с Петренко, Макарцевым и другими соучастниками в составе организованного преступного сообщества завладели имуществом двух кредитных учреждений. С декабря 2017 по март 2020 года они организовали заключение фиктивных сделок по отчуждению имущества и права на имущество двух коммерческих банков с подконтрольными юридическими и физическими лицами на сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. По данным ведомства, в зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными по ч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Как ранее писал "Коммерсант", Шеловских - бывший вице-президент банка "Агросоюз", Петренко "отвечала за черную бухгалтерию в империи" бывшего бенефициара десятка обанкротившихся банков Ильи Клигмана, Макарцев работал в столичной полиции. Еще один участвовавший в махинациях фигурант в августе 2023-го был осужден на три года, он признал вину и заключил сделку со следствием.

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