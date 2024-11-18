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Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом" - 18.11.2024, ПРАЙМ
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"
Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:51+0300
2024-11-18T12:51+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий", - объяснил депутат свою точку зрения. Политик подчеркнул, что Запад и киевский режим, находящийся под его строгим патронажем, отличаются крайней степенью цинизма. При этом, отметил он, политики не придают значения количеству смертей из-за своих решений.Хамитов отметил, что главная цель Запада - показать, кто здесь главный. При этом политик обратил внимание на то, как мировые СМИ "подчищают" опубликованную ранее информацию о разрешении ударов по России, поскольку ни Байден, ни его администрация так и не подтвердили свое решение. Это, считает депутат, похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж". Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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Политика, США, Владимир Зеленский, ракетные удары, РОССИЯ
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"
Хамитов: сообщения о разрешении Киеву на удары вглубь РФ - политический ход
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий", - объяснил депутат свою точку зрения.
Политик подчеркнул, что Запад и киевский режим, находящийся под его строгим патронажем, отличаются крайней степенью цинизма. При этом, отметил он, политики не придают значения количеству смертей из-за своих решений.
Хамитов отметил, что главная цель Запада - показать, кто здесь главный. При этом политик обратил внимание на то, как мировые СМИ "подчищают" опубликованную ранее информацию о разрешении ударов по России, поскольку ни Байден, ни его администрация так и не подтвердили свое решение. Это, считает депутат, похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж".
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.