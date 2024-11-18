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Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом" - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом" - 18.11.2024, ПРАЙМ
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"
Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T12:51+0300
2024-11-18T12:52+0300
политика
сша
владимир зеленский
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий", - объяснил депутат свою точку зрения. Политик подчеркнул, что Запад и киевский режим, находящийся под его строгим патронажем, отличаются крайней степенью цинизма. При этом, отметил он, политики не придают значения количеству смертей из-за своих решений.Хамитов отметил, что главная цель Запада - показать, кто здесь главный. При этом политик обратил внимание на то, как мировые СМИ "подчищают" опубликованную ранее информацию о разрешении ударов по России, поскольку ни Байден, ни его администрация так и не подтвердили свое решение. Это, считает депутат, похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж". Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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сша, владимир зеленский, ракетные удары, россия
Политика, США, Владимир Зеленский, ракетные удары, РОССИЯ
12:51 18.11.2024 (обновлено: 12:52 18.11.2024)
 
Всех обманули. Депутат назвал решение США по ударам "политическим ходом"

Хамитов: сообщения о разрешении Киеву на удары вглубь РФ - политический ход

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Заявления о разрешении на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России похожи на политический ход, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий", - объяснил депутат свою точку зрения.
Политик подчеркнул, что Запад и киевский режим, находящийся под его строгим патронажем, отличаются крайней степенью цинизма. При этом, отметил он, политики не придают значения количеству смертей из-за своих решений.
Хамитов отметил, что главная цель Запада - показать, кто здесь главный. При этом политик обратил внимание на то, как мировые СМИ "подчищают" опубликованную ранее информацию о разрешении ударов по России, поскольку ни Байден, ни его администрация так и не подтвердили свое решение. Это, считает депутат, похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Нечего терять". Раскрыто, как Шольц помешает Киеву в атаках на Россию
12:08
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
 
ПолитикаСШАВладимир Зеленскийракетные ударыРОССИЯ
 
 
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