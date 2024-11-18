Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241118/kikshering-852890258.html
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм - 18.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм
Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:33+0300
2024-11-18T14:33+0300
экономика
россия
осень
акции
кикшеринг
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание пойдет на пользу главным игрокам рынка, поделились с РИА Новости мнением эксперты. Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве 15 ноября, в этом сезоне горожане совершили более 73 миллионов поездок. И в целом в силу очевидной сезонности снижение активности в этом сегменте не должно обвалить капитализацию соответствующих компаний, констатируют эксперты. "Окончание сезона электросамокатов – это ежегодное плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций и финансовые прогнозы как самих компаний, так и участников рынка… поэтому окончание сезона (в Центральной России) влияния на акции "Вуш холдинга", "Яндекса" и МТС не окажет", - прокомментировал Игнат Иванов из ФГ "Финам". К тому же, говоря о крупнейших игроках рынка, для МТС и "Яндекса" это "побочный продукт", добавляет Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал". ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ Более того, позднее закрытие сезона в этом году будет благоприятно для финансовых показателей "Вуша", не исключают аналитики. "В этом году аномально теплая осень и отсутствие устойчивого снежного покрова продлевает сезон. И возможно, что этот год станет для "Вуш холдинга" более удачным с точки зрения финпоказателей по сравнению с предыдущими годами. Можно ждать более позитивную отчетность у компании по итогам года", - отметил Олег Абелев из "Риком-траста". "Вуш" вероятно покажет "сильные" результаты за год, так как теплая погода позволила продлить сезон использования самокатов почти до ноября, но дальнейшая динамика финансовых показателей будет зависеть от эволюции конкурентной среды, уточняет Зевакин. "Сезонность в финансовых показателях "Вуш холдинга" присутствует, но нужно понимать, что компания уже больше года активно развивает направление кикшеринга в Латинской Америке (является самым большим кикшеринга в данном регионе)… Весь рынок Латинской Америки "Вуш" оценивает в 800 тысяч самокатов, где около 300 тысяч будет приходится на их долю", - также отмечает Андрей Петров из компании "БКС Мир Инвестиций".
https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852821728.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, осень, акции, кикшеринг
Экономика, РОССИЯ, осень, Акции, кикшеринг
14:33 18.11.2024
 
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм

РИА Новости: теплая осень в РФ поможет котировкам акций кикшеринговых компаний

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© fotolia.com / Rido
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание пойдет на пользу главным игрокам рынка, поделились с РИА Новости мнением эксперты.
Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве 15 ноября, в этом сезоне горожане совершили более 73 миллионов поездок. И в целом в силу очевидной сезонности снижение активности в этом сегменте не должно обвалить капитализацию соответствующих компаний, констатируют эксперты.
"Окончание сезона электросамокатов – это ежегодное плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций и финансовые прогнозы как самих компаний, так и участников рынка… поэтому окончание сезона (в Центральной России) влияния на акции "Вуш холдинга", "Яндекса" и МТС не окажет", - прокомментировал Игнат Иванов из ФГ "Финам".
К тому же, говоря о крупнейших игроках рынка, для МТС и "Яндекса" это "побочный продукт", добавляет Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал".

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Более того, позднее закрытие сезона в этом году будет благоприятно для финансовых показателей "Вуша", не исключают аналитики.
"В этом году аномально теплая осень и отсутствие устойчивого снежного покрова продлевает сезон. И возможно, что этот год станет для "Вуш холдинга" более удачным с точки зрения финпоказателей по сравнению с предыдущими годами. Можно ждать более позитивную отчетность у компании по итогам года", - отметил Олег Абелев из "Риком-траста".
"Вуш" вероятно покажет "сильные" результаты за год, так как теплая погода позволила продлить сезон использования самокатов почти до ноября, но дальнейшая динамика финансовых показателей будет зависеть от эволюции конкурентной среды, уточняет Зевакин.
"Сезонность в финансовых показателях "Вуш холдинга" присутствует, но нужно понимать, что компания уже больше года активно развивает направление кикшеринга в Латинской Америке (является самым большим кикшеринга в данном регионе)… Весь рынок Латинской Америки "Вуш" оценивает в 800 тысяч самокатов, где около 300 тысяч будет приходится на их долю", - также отмечает Андрей Петров из компании "БКС Мир Инвестиций".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций
14 ноября, 15:37
 
ЭкономикаРОССИЯосеньАкциикикшеринг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала