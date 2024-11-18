https://1prime.ru/20241118/kikshering-852890258.html
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм - 18.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм
Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:33+0300
2024-11-18T14:33+0300
2024-11-18T14:33+0300
экономика
россия
осень
акции
кикшеринг
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание пойдет на пользу главным игрокам рынка, поделились с РИА Новости мнением эксперты. Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве 15 ноября, в этом сезоне горожане совершили более 73 миллионов поездок. И в целом в силу очевидной сезонности снижение активности в этом сегменте не должно обвалить капитализацию соответствующих компаний, констатируют эксперты. "Окончание сезона электросамокатов – это ежегодное плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций и финансовые прогнозы как самих компаний, так и участников рынка… поэтому окончание сезона (в Центральной России) влияния на акции "Вуш холдинга", "Яндекса" и МТС не окажет", - прокомментировал Игнат Иванов из ФГ "Финам". К тому же, говоря о крупнейших игроках рынка, для МТС и "Яндекса" это "побочный продукт", добавляет Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал". ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ Более того, позднее закрытие сезона в этом году будет благоприятно для финансовых показателей "Вуша", не исключают аналитики. "В этом году аномально теплая осень и отсутствие устойчивого снежного покрова продлевает сезон. И возможно, что этот год станет для "Вуш холдинга" более удачным с точки зрения финпоказателей по сравнению с предыдущими годами. Можно ждать более позитивную отчетность у компании по итогам года", - отметил Олег Абелев из "Риком-траста". "Вуш" вероятно покажет "сильные" результаты за год, так как теплая погода позволила продлить сезон использования самокатов почти до ноября, но дальнейшая динамика финансовых показателей будет зависеть от эволюции конкурентной среды, уточняет Зевакин. "Сезонность в финансовых показателях "Вуш холдинга" присутствует, но нужно понимать, что компания уже больше года активно развивает направление кикшеринга в Латинской Америке (является самым большим кикшеринга в данном регионе)… Весь рынок Латинской Америки "Вуш" оценивает в 800 тысяч самокатов, где около 300 тысяч будет приходится на их долю", - также отмечает Андрей Петров из компании "БКС Мир Инвестиций".
https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852821728.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, осень, акции, кикшеринг
Экономика, РОССИЯ, осень, Акции, кикшеринг
Стало известно, как теплая осень в РФ повлияет на акции кикшеринговых фирм
РИА Новости: теплая осень в РФ поможет котировкам акций кикшеринговых компаний
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Окончание сезона аренды электросамокатов (кикшеринга) в Центральной России - плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций, а его позднее окончание пойдет на пользу главным игрокам рынка, поделились с РИА Новости мнением эксперты.
Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершен в Москве 15 ноября, в этом сезоне горожане совершили более 73 миллионов поездок. И в целом в силу очевидной сезонности снижение активности в этом сегменте не должно обвалить капитализацию соответствующих компаний, констатируют эксперты.
"Окончание сезона электросамокатов – это ежегодное плановое событие, которое уже заложено в стоимость акций и финансовые прогнозы как самих компаний, так и участников рынка… поэтому окончание сезона (в Центральной России) влияния на акции "Вуш холдинга", "Яндекса" и МТС не окажет", - прокомментировал Игнат Иванов из ФГ "Финам".
К тому же, говоря о крупнейших игроках рынка, для МТС и "Яндекса" это "побочный продукт", добавляет Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал".
Более того, позднее закрытие сезона в этом году будет благоприятно для финансовых показателей "Вуша", не исключают аналитики.
"В этом году аномально теплая осень и отсутствие устойчивого снежного покрова продлевает сезон. И возможно, что этот год станет для "Вуш холдинга" более удачным с точки зрения финпоказателей по сравнению с предыдущими годами. Можно ждать более позитивную отчетность у компании по итогам года", - отметил Олег Абелев из "Риком-траста".
"Вуш" вероятно покажет "сильные" результаты за год, так как теплая погода позволила продлить сезон использования самокатов почти до ноября, но дальнейшая динамика финансовых показателей будет зависеть от эволюции конкурентной среды, уточняет Зевакин.
"Сезонность в финансовых показателях "Вуш холдинга" присутствует, но нужно понимать, что компания уже больше года активно развивает направление кикшеринга в Латинской Америке (является самым большим кикшеринга в данном регионе)… Весь рынок Латинской Америки "Вуш" оценивает в 800 тысяч самокатов, где около 300 тысяч будет приходится на их долю", - также отмечает Андрей Петров из компании "БКС Мир Инвестиций".
Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций