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Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США - 18.11.2024, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США
Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США - 18.11.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США
Неизбежность военного столкновения на Корейском полуострове становится все более понятной, подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T09:25+0300
2024-11-18T09:25+0300
политика
кндр
южная корея
сша
война
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СЕУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ. Неизбежность военного столкновения на Корейском полуострове становится все более понятной, подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления с речью "О текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Лидер КНДР отметил центральное место батальонов и ценность работы солдат. При этом, подчеркнул он, главной задачей на сегодняшний день остается подготовка к возможной войне, которая сможет гарантировать прочный мир. Ким Чен Ын раскрыл слабые места армии страны, а также призвал устранить их для возможности противостоять "провокационным военным играм" Штатов в Южной Корее. "Как частые облака предвещают дождь, а густые грозовые тучи — молнию, так и неизбежность военного столкновения на нашей земле становится очевидной", - заключил он.
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кндр, южная корея, сша, война
Политика, КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, война
09:25 18.11.2024
 
Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о неизбежности военного столкновения на Корейском полуострове

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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СЕУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ. Неизбежность военного столкновения на Корейском полуострове становится все более понятной, подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления с речью "О текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Лидер КНДР отметил центральное место батальонов и ценность работы солдат. При этом, подчеркнул он, главной задачей на сегодняшний день остается подготовка к возможной войне, которая сможет гарантировать прочный мир.
Ким Чен Ын раскрыл слабые места армии страны, а также призвал устранить их для возможности противостоять "провокационным военным играм" Штатов в Южной Корее. "Как частые облака предвещают дождь, а густые грозовые тучи — молнию, так и неизбежность военного столкновения на нашей земле становится очевидной", - заключил он.
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ПолитикаКНДРЮЖНАЯ КОРЕЯСШАвойна
 
 
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