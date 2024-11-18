https://1prime.ru/20241118/kndr-852880646.html

Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США

Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США - 18.11.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын назвал "неизбежным" военное столкновение с Южной Кореей и США

Неизбежность военного столкновения на Корейском полуострове становится все более понятной, подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T09:25+0300

2024-11-18T09:25+0300

2024-11-18T09:25+0300

политика

кндр

южная корея

сша

война

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849284577_0:0:1823:1026_1920x0_80_0_0_ccdc0efe95741b86771c868faa0c1325.jpg

СЕУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ. Неизбежность военного столкновения на Корейском полуострове становится все более понятной, подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего выступления с речью "О текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи". Его слова приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Лидер КНДР отметил центральное место батальонов и ценность работы солдат. При этом, подчеркнул он, главной задачей на сегодняшний день остается подготовка к возможной войне, которая сможет гарантировать прочный мир. Ким Чен Ын раскрыл слабые места армии страны, а также призвал устранить их для возможности противостоять "провокационным военным играм" Штатов в Южной Корее. "Как частые облака предвещают дождь, а густые грозовые тучи — молнию, так и неизбежность военного столкновения на нашей земле становится очевидной", - заключил он.

https://1prime.ru/20241118/konflikt-852880368.html

кндр

южная корея

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, южная корея, сша, война